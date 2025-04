Systembolagets mest sålda rödvin innehåller skadlig syra

EU har satt ett gränsvärde på 500 nanogram per liter dricksvatten för summan av all PFAS, men det är oklart om TFA ska räknas in. I Sverige har Livsmedelsverket beslutat om ett nationellt gränsvärde, 100 nanogram per liter för 21 utvalda PFAS, där TFA inte ingår. I Nederländerna finns ett specifikt riktvärde för TFA på 2 200 nanogram per liter för dricksvatten.