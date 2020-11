Stjärnkock anklagas för sexuella trakasserier

Det var under gårdagen, som tidningen Dagens ETC publicerade ett avslöjande om en av Sveriges mest kända kockar. I artikeln vittnar ett tiotal kvinnor om hur stjärnkocken ska ha sexuellt trakasserat dem under flera år.



Nu publicerar även Expressen flera berättelser från kvinnor som trakasserats av kocken. Dessa kvinnor, som vill vara anonyma, berättar om drömmen om att arbeta i restaurangbranschen, som sedan slog in. Men som resulterade i traumatiska upplevelser på arbetsplatsen.

Bet en kvinna i bröstet under arbetspasset

En av kvinnorna berättar att händelserna började som smicker, vilket gav en känsla av bekräftelse i en tuff bransch med hård konkurrens.

– För det är en jättehård bransch, och så får man äntligen någon som ser en. Då blir man: ”Åh, gud, han är en av Sveriges bästa kockar och han ser mig och tycker jag är duktig. Jag kanske kan bli något”, berättar kvinnan för Expressen.

Berättelserna handlar om allt ifrån sexuella ofredanden i köket, nakenbilder som skickats på sms, en allmän sexuell jargong på arbetsplatsen till en händelse då kocken ska ha bitit en kvinna i bröstet under ett arbetspass.

Den sistnämnde händelsen ska ha mörkats genom att den utsatta kvinnan fick skriva på ett kontrakt om att hålla tyst om händelsen, i utbyte mot pengar.

Lämnade restaurangbranschen helt

Samtliga kvinnor beskriver att den sexistiska jargongen och kockens sexuella ofredanden inte var någon hemlighet på arbetsplatsen, utan något som personalen fann sig i. De förklarar även att det var lätt att förlåta kocken, eftersom det fanns fördelar med att stå på god fot med honom.

– Det sorgliga är att man själv blev en sådan tjej som sa ”det är så här det är, man får bara acceptera det” när en ny tjej började, säger en av kvinnorna till Expressen.

En person berättar att hon lämnade restaurangbranschen helt efter att ha arbetat på stjärnkockens restaurang.

Har polisanmält tidningen för förtal

Stjärnkocken har polisanmält tidningen Dagens ETC för grovt förtal då han anser att de har publicerat en artikel med falska påståenden, skriver Expressen.

Kocken tar timeout

Under tisdagen står det klart att stjärnkocken tar en timeout från restaurangen han jobbar på, enligt Expressen.

