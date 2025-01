Tesla omkörda av kinesisk konkurrent

Tesla bygger världens mest populära elbil Model Y, och har länge också varit den ledande tillverkaren av elbilar globalt.

Under 2024 blev man emellertid omkört som världens största elbilstillverkare av den kinesiska konkurrenten BYD, rapporterar Insideevs.

Tillverkade fler elbilar än Tesla

Under 2024 tillverkade BYD, vilket är en förkortning av Build Your Dreams, totalt 1 777 965 elbilar. Detta kan jämföras med de 1 773 443 elbilar som Tesla tillverkade under året.

Insideevs är dock noga med att poängtera att dessa siffror är tillverkarens egna.

Samma siffror för 2023 var att BYD byggde runt 1,6 miljoner elbilar, mot 1,85 miljoner elbilar för Tesla.

Tesla säljer fortfarande bäst

Det är emellertid viktigt att påpeka att BYD förvisso tillverkade flest elbilar under 2024, men att detta inte nödvändigtvis betyder att man är den biltillverkare som sålde flest elbilar.

Enligt en sammanställning från Insideevs levererade Tesla 1,79 miljoner elbilar under 2024, att jämföra med 1,76 miljoner för BYD.

Detta innebär att Tesla fortfarande säljer flest elbilar globalt, även om skillnaden i leveranser mellan de två tillverkarna har minskat rejält.

Hur konkurrensen mellan de två elbilsjättarna kommer att se ut framöver återstår att se.

Under dagen visades den nya generationen av Teslas mest sålda modell Model Y, vilket kan stärka märkets försäljning under 2025.

