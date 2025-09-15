Nyheter24
Väljer hellre kinesiskt än amerikanskt

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 17:00
Amerikanska tillverkare tappar mark. Foto: Noah Berger/AP/TT & Yuri Kageyama/AP/TT

​Kinesiska bilmärken klättrar i popularitet, medan amerikanska tappar mark i Europa. En ny undersökning visar en dramatisk svängning i förtroende och köplust.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Motor

Motor

Det rapporterar norska InsideEVs.

Kinesiska märken lockar fler

En färsk studie från Escalent visar att 47 procent av bilköpare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien kan tänka sig att köpa en kinesisk bil. 

Samtidigt uppger bara 44 procent att de överväger en amerikansk. För ett år sedan var siffrorna nästan de omvända, med USA på 51 procent och Kina på 31.

Det innebär att Kina på kort tid gått från outsider till att på allvar konkurrera med Tesla och de andra amerikanska tillverkarna.

Förtroendet svänger

Förtroendet för kinesiska varor har stigit från 12 till 19 procent på ett år. USA däremot backar från 31 till 24 procent. Escalents vice vd KC Boyce menar att politiska faktorer spelar in.

– Jag vill gärna tro att geopolitik, tullar, handelsavtal och USA:s hållning gentemot Ryssland och Ukraina påverkar hur europeiska köpare ser på amerikanska bilmärken, säger han till InsideEVs.

USA är dessutom det enda land som fått sämre siffror i undersökningen.

Priset fortfarande en tröskel

Trots uppsvinget finns det hinder för de kinesiska märkena. Hela 72 procent av de tillfrågade tycker att bilarna borde vara billigare än etablerade konkurrenter. 

Endast 13 procent säger sig vara redo att betala mer för en kinesisk bil, även om den objektivt sett håller högre kvalitet.

Den fullständiga rapporten om kinesiska bilmärkens inflytande i Europa väntas senare i september. Klart är redan nu att den gamla maktbalansen mellan USA och Kina på den europeiska bilmarknaden håller på att förändras.

