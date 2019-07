Inte är det ju helt lätt att hålla koll på alla dessa designprylar och vad de kan åsamka för tokigheter.



Nu går en veterinärklinik i Nya Zeeland ut med en varning om de populära Himalayasalt-lamporna. Orsaken? De kan innebära livsfara, framförallt för kissekatter.

Det var efter att katten Ruby blev förgiftad efter att ha slickat på saltlampan i sitt hem.

Katten Ruby. Bildkälla: Facebook @Rose Avenue Vet Hospital

Kunde varken gå, äta eller dricka

Katten Rubys matte, Maddie Smith, märkte att något inte stod rätt till med katten när hon gick till jobbet en morgon. Hon trodde att det berodde på det en aning kalla vädret. Men när hon sedan kom hem från jobbet senare på kvällen så hade Rubys tillstånd blivit mycket sämre.



Katten kunde varken gå, äta eller dricka och kämpade för att se och höra.

Natriumförgiftning

När Smith tog sin katt till veterinären visade det sig att Ruby led av en svullen hjärna. Orsak? Natriumförgiftning. Hur? Genom att ha slickat på saltlampan.

Vad är det som gör den populära saltlampan så farlig för djuren? Jo, en natriumförgiftning hos husdjur kan orsaka anfall som exempelvis diarré, kräkningar samt påverka balansen.

Vill varna andra

Efter att katten Ruby nästan dog av sin förgiftning så gick Maddie Smith ut med en varning på kliniken Rose Avenue Vet Hospitals, i Nya Zeeland, Facebook-sida.

Inlägget väckte snabbt starka reaktioner, kanske eftersom saltlampan är ett vanligt föremål i mångas hushåll. Ljuset kan vara frestande för husdjuren, främst katter, därför varnas nu djurägare att hålla ett extra öga på sina små lurviga fyrbenta.

Maddie Smith har nu tagit bort den populära saltlampan från sitt hem.

Har du koll på hur din katt försöker kommunicera med dig? Det har Nyheter24 tidigare skrivit om och du kan läsa mer om det här.

Kanske har du en katt som är lite "one of a kind"? Då har du faktiskt bara dig själv att skylla. Sådan katt, sådan ägare. Forskare visar nu på att katter utvecklar en personlighet under sin livstid – som speglar sin ägare. Läs mer om det här.