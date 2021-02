För att höja tryggheten hos allmänheten har polisen i New York, sedan en tid tillbaka, ökat sina insatser i stadens tunnelbanesystem. Detta efter att brott såsom knivdåd ökat.

Trots dessa insatser kunde en brutal attack mot ett litet barn äga rum – utan att någon ingrep.

"Slog barnet flera gånger"

En mamma i 20-årsåldern reste, i lördagseftermiddag, med tunnelbanan i New York. Under resan gick en kvinna genom vagnarna och bad övriga resenärer om pengar. Mamman upplevde kvinnan som närgången, i synnerhet under den rådande pandemin, och bad kvinnan att hålla avstånd – men kvinnan svarade då genom att trampa hårt på kvinnans ena fot.

Foto: John Minchillo/AP/TT

Mamman, som bar sin tvååriga son i en bärsele, knuffade då instinktivt bort kvinnan för att skydda sitt barn. Istället fick knuffen allvarliga konsekvenser för hennes lilla son.



– Då slog hon barnet flera gånger i ansiktet, berättar mamman för New York Post.

Ingen ingrep

Trots att tunnelbanevagnen som mamman och hennes son färdades i var fullsatt var det ingen som ingrep när kvinnan riktade flera knytnävsslag mot sonen.

– Ingen försökte hjälpa mig. Jag skrek "hjälp, ta barnet!", men ingen gjorde någonting för att hjälpa till, säger mamman till New York Post och förklarar att kvinnan därför lyckades fly vid nästa station.



Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Den tvååriga sonen fick lindriga skador i sitt ansikte och vid sina öron. Utöver det uppger även mamman att han blivit traumatiserad av händelsen och inte låter henne röra vid hans ansikte.

Läs mer

Barn ringde polisen – och berättade att pappan slog mamman



Kvinna misshandlades på gatan – då ingrep lastbilschauffören

Ökad anmälning om misshandel mot kvinnor 2020