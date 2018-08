Klimatministern Isabella Lövin jobbar för att göra det dyrare för vanliga resenärer att flyga, men väljer ändå själv att resa med business class för skattepengar, visar en granskning av Expressen.

Isabella Lövin från Miljöpartiet har vid flera tillfällen åkt dyra business class-resor och detta trots regeringskansliets riktlinjer om att man ska använda det billigaste resealternativet.

Men enligt regeringskansliets riktlinjer finns det också, av speciella skäl, en möjlighet för statsråden att kunna välja att resa i business class, till exempel av säkerhetsskäl.

Klimatministern har flugit samtliga resor sedan oktober 2014, och en stor del av dem har avgått mot New York, för en total kostnad på ungefär 317 000 kronor. Vilket i sin tur blir ungefär 28 800 kronor per resa. Den dyraste resan till New York Lövin har flugit har legat på 38 590 kronor.

Man har jämfört Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolins resekostnader, och där skiljde sig priserna väldigt mycket. Fridolins biljett kostade ungefär 6 000 kronor, och Lövins biljett landade på 20 800 kronor i business class.

Under hela Lövins mandatperiod har hon flugit världen över och det har kostat skattebetalarna 1,5 miljoner kronor. Alltså en halv miljon mer än vad statsminister Stefan Löfven har flugit för.



– Det finns ingenting som säger att man inte ska flyga i business, säger Isabella Lövin till Expressen.

Enligt Lövin så behöver hon vara fräsch när hon reser, då hon ofta har viktiga möten.



– Vi har ju då en policy som handlar om att har man viktiga möten, behöver man vara fräsch, har man långa resor är det motiverat också av säkerhetsskäl för ministrar att man bör sitta i business class. Det kan vara olika omständigheter som gör att den som bokar biljetter till mig bokar vissa biljetter, säger Lövin till Expressen.

