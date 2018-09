Jimmie Åkessons nya besked om valvakan: "Upp till SVT"

Bråket mellan Sverigedemokraterna och SVT fortsätter.

Allt började i fredagskväll, då SD:s partiledare Jimmie Åkesson gjorde ett väldigt uppmärksammat uttalande om invandrare.

– De är inte svenskar, de hör inte hemma här, sa Åkesson då, något som fick Centerpartiets Annie Lööf at ta starkt avstånd från SD-ledarens uttalande.

Efteråt gick SVT:s ansvarige utgivare Eva Landahl ut och kritiserade uttalandet, och sa att SVT tar avstånd från Åkessons uttalande.

Sverigedemokraterna kritiserade SVT:s agerande, och menade att de kommer bojkotta SVT:s valvaka.

”Jag står bakom vår utgivares bedömning. Vi har nyligen blivit fällda av Granskningsnämnden för en likartad situation i Aktuellt och vi tar Granskningsnämndens prövningar av våra publiceringar på största allvar", sa SVT:s vd Hanna Stjärne i ett uttalande på lördagen.

Men på kvällen backade SVT och meddelade att Eva Landahl inte längre kommer att vara ansvarig utgivare för SVT:s stora valvaka på valkvällen.



Nu har Jimmie Åkesson återigen uttalat sig, och han menar att det är upp till SVT:s agerande om han ska delta på valvakan eller inte.

– Det är upp till SVT. De kan fortfarande medge att de fattade fel beslut när de valde att ta avstånd från vår integrationspolitik, men inget tyder på det, säger Åkesson idag till TT, enligt GP.

SD gick till attack mot SVT

Sverigedemokraterna var under gårdagen missnöjda över hur Jimmie Åkesson hade blivit behandlad under partiledardebatten på fredagen, partiet gick därför till attack mot SVT genom att bojkotta kanalen under resten av valet.

Det var i ett pressmeddelande under lördagen som Sverigedemokraterna visade sitt missnöje och förklarade sitt beslut att bojkotta valvakan under söndagen.

"Skälet till detta är att SVT under lördagen valt att förvanska vad Jimmie Åkesson sagt i syfte att försvara sitt beslut under partiledardebatten. I Expressen sa Eva Landahl, ansvarig utgivare hos SVT, att 'Han pekade ut invandrare som en grupp som inte kan bli svenskar'. Detta är en ren lögn", skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande."

