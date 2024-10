Elbilar som rasat i värde – kostar nu halva priset

Under de senaste åren har priserna på nya bilar rusat rejält.

Priset för en genomsnittlig Volkswagen låg exempelvis på 261 000 kronor år 2019, medan motsvarande siffra för 2023 var 395 000 kronor. Det är en ökning på hela 52 procent.

En del av förklaringen är troligtvis att det säljs allt fler elbilar, som tenderar att kosta mer än sina bensin- och dieseldrivna motsvarigheter.

Begagnade elbilar blir billigare

De höga priserna på nya elbilar lämnar utrymme för stora värdetapp, och många eldrivna vagnar med några år på nacken har förlorat en hel del av sitt värde.

Begagnathandlaren Wayke har gjort en sammanställning av hur begagnatmarknaden för elbilar har utvecklats under de senaste åren.

Under det senaste året har snittpriset på begagnade elbilar sjunkit med 14 procent, och på två år är nedgången 30 procent. Detta utan att man har räknat in en inflation på runt 10 procent under perioden.

Fyndläge på begagnade elbilar

En del av förklaringen till att priserna sjunkit är att utbudet av begagnade elbilar har fyrdubblats under de senaste två åren.

Vissa modeller av elbil har enligt Waykes siffror tappat mellan 40 och 50 procent av sitt värde, sett till vad de kostade nya.

– Vill man köpa en elbil, särskilt om man byter från en bensin eller diesel, så är det fyndläge just nu, säger Waykes vd Martin Fransson i en pressrelease.

Elbilarna som tappat mest i värde

Den bilmodell som procentuellt sett har tappat mest i värde är Peugeot e-2008 från 2022. Ett exemplar som har rullat 5 000 mil har tappat 47,4 procent av sitt ursprungliga värde. Efter 5 394 mil har bilens värde halverats.

Därefter kommer BMW i3s från 2021 med batteriet på 120 Ah, som tappat 43,1 procent av sitt värde efter 5 000 mil och halverats i värde efter 6 141 mil.

På tredjeplatsen finner vi skåpbilen Renault Kangoo Z.E. Express Maxi från 2019 med ett batteri på 33 kWh. Efter 5 000 mil har den tappat 42 procent av värdet, och har halverats i värde efter 6 358 mil.

Fjärdeplatsen ockuperas av Nissan Leaf från 2022. Ett exemplar som har gått 5 000 mil har tappat 39,4 procent av sitt värde, medan värdet är halverat efter 6 930 mil.

