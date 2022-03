Bianca Ingrossos kryptiska hint om barn: "Min egna lilla familj"

Efter flera år av bråk och drama verkar Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen stå starkare än någonsin. Nyligen investerade paret sannerligen i sin framtid när de köpte en stor lyxig lägenhet tillsammans.

I den nya säsongen av “Wahlgrens värld” framgår det att Biancas och Phillipes kärlekslycka har fått familjen Wahlgren-Ingrosso att känna ett ordentligt bebissug. När Pernilla Wahlgren möts av Bianca bärandes Melina Criborns och Jacob “Nause” Criborns bebis uttrycker hon en stark längtan efter barnbarn, som verkar ha hållit i sig sedan dess. Även i podcasten “Wahlgren & Wistam” har Pernilla gett uttryck för sin längtan att få bli mormor eller farmor.

Foto: Discovery+

Även Bianca Ingrosso själv har alltmer börjat hinta om att hon är sugen på att skaffa barn.

Bianca Ingrossos tankar om barn från vinterparadiset: “Längtar efter dagarna då…”

Just nu befinner sig Bianca Ingrosso på resande fot utan pojkvännen Phillipe Cohen. Tillsammans med Lovisa Worge, Lucas Armando Feola och ett flertal influensers semestrar Bianca på skidorten och lägger upp många vackra bilder från vinterlandskap och lyxrestauranger.

Men hennes senaste inlägg på Instagram fokuserar inte bara på resan med vännerna, utan sänder en tanke till framtiden med Phillipe.

“Longing for the days when I will take my own little family on adventure trips” skriver Bianca.

Trots att influensern verkar njuta till fullo av sin fartfyllda semester med kompisarna och branschkollegorna förefaller det som att hon kan vara redo att ge upp det för att bilda familj. Hur långt in i framtiden som det blir barn för Bianca och Phillipe återstår att se, men barndrömmarna finns sannerligen redan där.