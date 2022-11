Hollywood-stjärnan Jennifer Aniston 53, är en av världens mest hyllade skådespelerskor. Mest känd är hon från den ikoniska rollen som Rachel Green i den populära serien Vänner som hade premiär 1994.

Utöver det har vi sett henne i filmer som The Good Girl, Bruce almighty, Cake och The break up.

Samtidigt som Jennifer Aniston axlat stora roller har hon bakom kulisserna kämpat med fertilitetsproblem. Skådespelerskan har även flera gånger uttryckt sitt missnöje över de rykten kring hennes barnlöshet som har florerat genom årens lopp

Jennifer Aniston om den tuffa perioden

I flera år ska Jennifer Aniston ha försökt bli gravid, och hon har sällan pratat om sin önskan om att en dag bli mamma. Nu berättar hon för första gången öppenhjärtligt i en intervju med tidningen Allure att hon "provade allt" utan framgång.

– Alla år av spekulationer… det var väldigt jobbigt. Jag genomgick IVF, drack kinesiska teer, allt det där. Jag skulle ha gett vad som helst för att ha haft någon som sa: "Frys ned dina ägg. Gör dig själv en tjänst". Så här är jag, idag. Det skeppet har seglat iväg, säger Jennifer Aniston till tidningen.

Inte nog med att hennes IVF-försök misslyckades, berättar Aniston också att mediauppbådet kring henne satte extra press på skådespelaren.

Till tidningen berättar Jennifer Aniston att hon runt 40 hade gått igenom "rejält med skit" och om det inte vore för det så hade hon inte blivit den hon var ämnad att bli.



Jennifer Aniston: "Jag ångrar ingenting"

Jennifer Aniston berättar också att hon upplever att moderskapet nu är försent men ångrar samtidigt ingenting. Done is done.



– Jag ångrar ingenting. Jag känner mig lite lättad nu när det inte är något mer: "Kan jag det? Kanske?". Jag behöver inte tänka på det längre.

Jennifer Aniston har varit gift två gånger, först med skådespelaren Brad Pitt mellan 2000 och 2005 och sedan med skådespelaren- och manusförfattaren Justin Theroux 2015-2017.