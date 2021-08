Källan om att Vänner-skådisarna dejtar: "Njuter av kvalitetstid"

Att skådespelarna Jennifer Aniston, 52, och David Schwimmer, 54, någon gång skulle bli ett riktigt par är nog något som alla Vänner-fans alltid i hemlighet hoppats på.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om när skådisarna släppte en bomb under ”Friends: The Reunion” som sändes på HBO tidigare i år. Då avslöjade stjärnorna nämligen att de hade känslor för varandra under åren när de spelade Ross och Rachel.

– Hur kunde inte alla märka att vi hade känslor för varandra?, sa David under återträffen.

Men det blev aldrig något mer än vänskap mellan Jennifer och David under inspelningstiden, eftersom en av dem alltid var i en relation med någon annan.

"Friends: The Reunion" sändes på HBO tidigare i år. Bildkälla: Terence Patrick/TT.

"Njuter av kvalitetstid med varandra"

Men denna återförening tycks ha väckt vissa känslor till liv igen. Nu rapporterar flera amerikanska och brittiska medier, bland annat Closer magazine, om att skådisarna tillbringat mycket tid ihop på senaste tiden.

– Efter återträffen blev det tydligt att påminnelser om det förflutna väckte känslor för dem båda och att den kemi de tidigare försökt dölja fortfarande finns kvar, säger en källa till tidningen.

Källan berättar att David flög från sitt hem i New York till Jennifers hem i Los Angeles förra månaden.

– De har tillbringat tid tillsammans hemma hos Jennifer och hon har lagat middagar på kvällarna, och de har njutit av kvalitetstid tillsammans, pratat och skrattat, fortsätter källan.

Vännerna skämtar om förlovning

Enligt källan ska Vänner-kollegorna Courteney Cox, 57, Lisa Kudrow, 58, Matt LeBlanc, 54, och Matthew Perry, 51, redan ha skämtat om en eventuell förlovning. Men Jennifer ska, enligt källan, vilja ta det lugnt och inte fokusera för mycket på framtiden.

Källan understryker avslutningsvis att det definitivt finns starka band mellan dem, som grundats i en lång och trygg vänskap, rapporterar Closer Magazine.