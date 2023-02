Fröken Snusk avslöjar – då tar hon av sig masken

Fröken Snusk är namnet på allas läppar just nu. Superhiten “Rid mig som en dalahäst” har spridits som en löpeld på framförallt Tiktok, och har just nu över 25 miljoner streams på Spotify. Den växande genren brukar kallas för EPA-dunk och Fröken Snusk turnerar just nu över stora delar av Sverige och drar en minst sagt stor publik.

Fröken Snusk och 1.Cuz har släppt "Trakten till epan"

Den mystiska artisten väljer att dölja sitt ansikte med hjälp av en rosa mask, och allt man vet är att det döljer sig en 18-årig tjej där bakom.

Nyligen har Fröken Snusk och rapparen 1.Cuz släppt låten "Trakten till epan", tillsammans med Rasmus Gozzi. Låten har varit en riktig snackis i Sverige sedan den släpptes, och det oväntade samarbetet har väckt blandade reaktioner från fansen.

Vem är Fröken Snusk? Historien bakom berömda låten

För Nyheter24 berättar Fröken Snusk att hon, innan hennes kometkarriär tog fart, gick i gymnasiet och var en helt vanlig tjej. Det var när de släppte låten “Rid mig som en dalahäst” som det tog fart på riktigt.

– I augusti när Dalahäst exploderade gick det från 400 000 till 1,2 miljoner, så det är helt galet. Jag kan fortfarande inte förstå det, jag sitter här och vet typ inte ens vem jag är, säger hon med ett skratt.

Men historien bakom succéhiten är inte så avancerad som man kanske hade kunnat tro.

– Det är ingen fancy historia. Vi skulle göra ett album och det var mitt första album som jag skulle släppa.

– Alla åtta låtar skrevs på ungefär en dag. Dalahäst skrevs på 10-15 minuter, det gick fort att skriva den där texten. Sen när jag skulle spela in den stod jag i en garderob, bland jackor och spelade in den på fem minuter. Och sen blev den en hit.

Varför har Fröken Snusk mask? Nu svarar hon!

Men vad är egentligen anledningen till att Fröken Snusk bär sin berömda rånarluva?

– I början var det en rolig grej, väldigt mycket mystik kring allting. Att det är en tjej som sjunger i den här genren är inte jättevanligt, plus att jag har rånarluva och döljer mitt ansikte. Och det tror jag folk har uppmärksammat och tycker är spännande.

Och när hon är ute på stan med sitt signum, den rosa masken, får hon en hel del blickar.

– Folk kollar ju väldigt mycket, det gör de. Men de som är äldre har faktiskt inte lagt märke till det, de kollar och sen går de därifrån. Jag har även tagit bilder med vuxna människor som är 40, och äldre och yngre. Så det är vissa som vet vem man är även om de är äldre än 18 som alla säger att mina fans är.

Kommer Fröken Snusk ta av sig masken?

Men när tar hon egentligen på och av masken när hon är ute och rör sig bland folk? Det visar sig att det faktiskt finns tillfällen när hon går utan.

– Nu på senaste har jag mest rört mig utanför de ställen jag bott på med mask, så då har jag masken på mig hela tiden, och inte när jag är själv. Men när jag varit hemma och ska ut och handla lite snabbt, då kör jag inte med masken utan då åker jag vanligt.

Kommer du någonsin avslöja vem det är under masken?

– Nej, aldrig, svarar Fröken Snusk till Nyheter24.

