Bianca Ingrosso reagerade på Alice Stenlöfs nya podcast: “Gråter”

Under de senaste åren har influencern Alice Stenlöf bjudit in sina följare till sitt liv genom sin youtubekanal och Instagramkonto. Där har de fått följa med under de olika faserna i hennes liv.



När Alice kom in i influencervärlden var hon tillsammans med Philip Wong, sedan några år tillbaka och var tillsammans med honom till 2016. Då gjorde Alice slut då hon behövde utforska världen och livet som singel. Strax därefter träffade hon rapartisten Jireel.

Efter att relationen med Jireel tog slut har influencern varit öppen med att hon nu skyddar sitt hjärta från att bli krossat igen.

Bianca Ingrosso reagerade starkt på poddavsnittet

Under början av april släpptes första avsnittet av podden "Vad fan hände?" som Alice har skaffat tillsammans med influencern och programledaren Klara "Tanby" Elvgren. I podcasten pratar poddparet om livets kontraster mellan en supersingel och en blivande mamma.

I det senaste avsnittet pratade Alice och Klara om dåliga relationer och hur Alice är rädd för att få sitt hjärta krossat igen. I tidigare relationer har Alice upplevt att hon har tappat bort sig själv.



"Jag har varit i en relation där jag har förlorat mig själv för att jag har försökt anpassa mig själv så mycket till en person som jag har velat vara allt för. Jag vill inte hamna där igen, jag vill inte förlora mig själv igen."

En del av avsnittet publicerades även på Instagram där följarna får se Alice bli ledsen under inspelningen av podden.

"Jag tror det är det som gör mig så ledsen och varför jag har gått med gråten i halsen hela dagen. För det påminner mig. Jag har jobbat så hårt på mig själv och när jag kommunicerar någonting som jag verkligen blir triggad av. Jag tar såna omvägar för att den personen ska förstå att jag har aldrig har som intuition att styra dig eller, du får inte göra det här, utan jag vill bli hörd och sedd."

Men en vän som visade sitt stöd i kommentarsfältet var hennes tidigare podcastkollega Bianca Ingrosso.