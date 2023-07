Filip och Fredrik: Så kan Martin Timell göra comeback i tv

Ett långbord hade dukats upp i Martin Timells lusthus. Martin grillade fisk, och på borden fanns det öl, vin, snaps, sill, potatis och grillat kött.

Det var i mitten av september 2008, och teamet bakom TV4:s stora succé Äntligen hemma skulle fira den lyckade säsongen.

De 25 gästerna på festen blev upphämtade med ribbåt och kördes till Timells idylliska lantställe som ligger precis vid vattnet på Mjölkö i Stockholms skärgård.

Martin Timells lantställe i Stockholms skärgård. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Men en ung kvinnlig assistent i produktionen menade att kvällen på Timells lantställe slutade som en mardröm för henne.

Hösten 2017, mitt under den brinnande metoo-vågen, så anmälde hon Timell för våldtäkt som hon menade skulle ha ägt rum i en badtunna där på festen år 2008. Åtal väcktes, och rättegången blev mycket uppmärksammad i media.

Den 8 juni 2018 föll domen och Martin Timell friades helt för våldtäktsanklagelserna. Hovrätten slog även fast tingsrättens dom.

Martin Timell på väg till förhandlingar i Hovrätten i april 2019. Han friades först för anklagelserna i tingsrätten, och år 2019 fastställdes tingsrättens dom av Hovrätten. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild.

I samband med anklagelserna mot Martin Timell så fick han sparken från TV4, där han jobbat sedan 1995. Timell var en av kanalens mest folkkära profiler och under sin långa karriär gjorde han program som Äntligen hemma, Fuskbyggarna, Deal or no deal och Pengarna på bordet.

Martin Timell var en av TV4:s mest populära profiler. Bildkälla: Bertil Ericsson/TT Bild

Det har snart gått sex år sedan anklagelserna riktades mot Martin Timell, och i tv lyser han ännu med sin frånvaro.

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson om Martin Timell: Då kan han komma tillbaka

Programledarna och medieprofilerna Filip Hammar, 48, och Fredrik Wikingsson, 49, har jobbat i mediebranschen sedan mitten av 90-talet och tillsammans har duon gjort program som High Chaparall, 100 höjdare, Breaking News och Alla mot alla med Filip och Fredrik.

Filip och Fredrik har även släppt den hyllade långfilmen Tårtgeneralen med Mikael Persbrandt och Helena Bergström i huvudrollerna.

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver alla tv-program och andra projekt som Filip och Fredrik har på gång så driver de även podden Filip & Fredrik svarar. Sedan premiäravsnittet i december 2022 så har duon svarat på lyssnarnas frågor och funderingar kring stort och smått. De har bland annat tagit sig an frågor som "Får man skälla ut andras barn?", "Vem dödade Olof Palme?" och "Får man dejta sina vänners ex?".

Det senaste avsnittet av podden kretsar kring Martin Timell. Detta då en lyssnare undrar vad som skulle krävas för att Martin Timell, som nu har hunnit fylla 65, skulle komma in i värmen igen och bli programledare.

Martin Timell som programledare för Äntligen hemma. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Fredrik Wikingsson: Cheferna vill inte riskera någonting

Fredrik Wikingsson menar att hela metoo-vågen har visat att ingen är oersättlig och att det går att "fimpa folk".

– Det finns en diskrepans när det gäller metoo. Efterbörden av det. Kanalernas rädsla för att få mer skit. Dom cheferna som klarade sig är jävligt nöjda över att dom sitter kvar. Dom vill inte riska någonting. Deras rädsla är mycket större än publikens benägenhet att acceptera Martin Timell igen, tror Fredrik Wikingsson.

Fredrik Wikingsson tror att cheferna är rädda för att ta tillbaka Timell – men att tittarna skulle förlåta Timell direkt. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Wikingsson utvecklar sedan sitt resonemang lite djupare:

– Om Martin Timell skulle dyka upp igen och vara skicklig och bra som han alltid har varit i tv, kanske också trevligare bakom kulisserna om man ska tro historierna som föregick metoo då. Då skulle publiken acceptera det in a heartbeat tror jag, dom tänker "det var ju hundra år sen, det är inte så att han har mördat någon" för att parafrasera honom, men det kommer inte att ske så länge cheferna sitter kvar där. För dom är för rädda för att öppna den dörren.

Filip Hammar: "Det krävs ett riktigt hjältedåd"

Filip Hammar tror att den chefen som ska ta tillbaka Timell borde vara en kvinna. Och inte vilken kvinna som helst.

– Kakan Hermansson, ny chef på TV4. Kakan Hermansson tar över hela TV4 och hon säger "Nu ska Martin tillbaka". Då hade ju resan tillbaka varit enklare än om komikern Mårten Andersson skulle ta över TV4 och säga att 'nu ska han tillbaka', säger Filip.

Filip tror att det krävs att Kakan Hermansson tar över TV4 och väljer att ta tillbaka Timell. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

I slutändan tror Filip ändå att det skulle krävas ett "riktigt hjältedåd" för att Martin Timell skulle kunna göra comeback.

– Det hade varit en no-brainer då, säger Fredrik.

Martin Timell har tidigare uttryckt en önskan om att jobba med tv igen.

När Dagens Medias journalist Janne Naess i en intervju år 2019 frågade Timell om hur han ser på framtiden svarade han:

– Jag vill självklart jobba med tv igen.

Här kan du höra hela avsnittet av Filip och Fredrik svarar.