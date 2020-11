I våras sändes Söndagsintervjun i P1 med bloggaren och entreprenören Isabella Löwengrip, 30, som gäst. I intervjun riktade Isabella kritik mot både sin mamma Camilla Löwengrip och sin pappa Per Rydberg.

– Där trygghet ska vara finns det ingen trygghet. Varken mamma eller pappa tog emot mig, de fanns inte där, de stod inte bakom mig eller runt mig, sa Isabella.

Hon menade också att föräldrarna hade sina egna problem och att det ska ha förekommit både alkohol och misshandel.

– Det var ju problem med alkohol när jag växte upp, det var problem med olika typer av misshandel både fysiskt och psykiskt, sa Isabella.

Isabellas mamma anmälde Sveriges radios intervju med Isabella då hon kände att den var kränkande. För lite mer än en vecka sedan så fälldes intervjun av Granskningsnämnden, något som Nyheter24 skrivit om här.

Isabella Löwengrip med mamman Camilla och lillasyster Julia på biopremiär år 2008. Bildkälla: Stella Pictures.

"Som en drog"

Isabella har även en något komplicerad relation till sin pappa Per.

– Mitt tidigare beslut var att inte släppa in honom alls men det är alltid svårt att säga nej till en förälder. Det är som en drog. Du vet, jag behöver honom. Så att ta bort honom från mitt liv kräver mycket energi, sa hon i dokumentärserien "This is my flipside".

Isabella Löwengrip med sin pappa Per Rydberg. Bildkälla: Stella Pictures.

Bloggbevakning har tidigare skrivit om Isabellas infekterade relation till sin lillasyster Julia.



"Hon har valt att istället gå ut i media med sin version, utan att vår hörs", skrev Julia i en kommentar till Bloggbevakning då – mer om det kan du läs här.

Skriver om sin familj

I en intervju med Expressen kommenterar nu Isabella den frostiga relationen till sina föräldrar och om den omtalade intervjun i P1.

– Jag ångrar inte att jag berättade om min upplevelse, men jag har förståelse för att det är tufft för mina föräldrar att höra, säger Isabella till Expressen.

Isabella Löwengrip riktade kritik mot sina föräldrar. Bildkälla: Lisa Arfwidson/SvD/TT Bild

Hon berättar även mer om den bok som hon just nu skriver tillsammans med en journalist. I boken kommer Isabella bland annat skriva om sin barndom och sin familj.

– Boken börjar när jag är sju år. Det är inget negativt mot min familj. Jag skriver den med kärlek, säger Isabella till Expressen.