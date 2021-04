På Instagram har Pernilla Wahlgren, 53, över 600 000 följare. Och Sveriges mest showbiz-kvinna ser ofta till att integrera med både fans och andra kändisar på plattformen.

Pernilla räds helt enkelt inte att säga vad hon tycker. Vem kan glömma när hon satte ner foten mot Åsa Ingrosso på Instagram? Eller när hon riktade en hård känga mot Runar Sögaard?

"Han är bara en bitter föredetting", skrev Pernilla bland annat om Runar.

Även Pernilla och Anna Books oförglömliga storbråk utspelade sig på Instagram. Något som började efter att Pernilla kommenterat en av Annas selfies...

Pernilla Wahlgren – en kvinna med humor. Bildkälla: Stella Pictures.

Pernillas kommentar till Carina och Erik Berg

Men Pernilla är inte bara på saltigt humör på Instagram – något hon visade prov på tidigare i veckan. För vems glada kommentar dök inte upp i Carina Bergs flöde om inte Pernillas!

Carina och Erik Berg. Bildkälla: Stella Pictures.

Carina bjöd sina följare på en bild på sig själv, maken Erik Berg och parets dotter Juno.



"En kanonbra bild på oss. Man riktigt ser hur smarta vi är!", skrev Carina ironiskt till bilden.

"Det är nåt med Eriks Snopp-mössa som drar ner smarthets-känslan i bilden. Sorry to say", svarade Pernilla humoristiskt till Carinas roliga bild.

Pernillas kommentar har snart 200 likes, och Carina är en av dom som svarat Pernilla med skrattande emojis.