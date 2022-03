Kaos bland följarna efter Carolina Gynnings badbild: "Vatten..."

Carolina Gynning, 43, har alltid varit en baddare på sociala medier och följs idag av över 400 000 människor på sin Instagram. Hon har även börjat arbeta en del med Youtube där hon vloggar från livet tillsammans med pojkvännen Viktor Philipson, 36 och sina barn.

Carolina har i flera olika inlägg berättat att det var efter att hon fyllt 40 som hon äntligen kunde landa i sin kropp och känna sig tillfreds med sig själv.

"Jag skämtar ofta om allt, men om jag ska vara allvarlig har jag brottats med ett skevt kroppsideal hela mitt liv. När jag var liten var det bara bantningstips i tidningarna och sedan blev jag fotomodell. Jag fick jämt höra att om jag bara gick ner lite fler kilo så skulle jag kunna få dem bra jobben för jag hade ett vackert ansikte men min kropp var inte tillräckligt smal.

Det satte sig i huvudet i massor med år. Att jag skulle se ut på ett visst sätt för att accepteras", skriver Gynning under en av sina bilder.



Hon fortsatte:

"Tills nu efter barn nummer tre. Nu känner jag mig hel. Tack Vilda min lilla läkande unge för den lärdomen. Utan dig hade jag fortfarande plågat mig själv. Nu ska jag träna för att bli stark och njuta av all sorts mat , no more stupid diets or negative thought about my curves!"



Detta har bemötts med hyllande ord. Men annat skulle det bli när hon tidigare i veckan publicerade en badbild.

Carolina Gynnings senaste inlägg delar upp följarna i två läger

På bilden ser man Carolina bada i en vacker sjö. Hon skriver till bilden att vattnet är så rent att det går att dricka, vilket fick några av följarna att gå i taket. Detta på grund av situationen i Ukraina.









Några av kommentarerna. Bildkälla: carolinagynning/Instagram

Resterande skala valde då att försvara Carolina och ansåg att den diskussionen inte hade någonting med bilden att göra.



Carolina själv har inte gått in och svarat sina följare.