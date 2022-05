Bianca Ingrosso avslöjar lyxiga renoveringsplanerna i nya lägenheten

Influencerdrottningen Bianca Ingrossos, 27, karriär fortsätter att gå som tåget. Sminkföretaget Caia Cosmetics fortsätter växa och huserar nu i ett nytt, ännu större, kontor på Östermalm i Stockholm.

Men det tar inte slut där! Under förra veckan lanserades också smyckesföretaget “Ani Jewels” som Bianca driver tillsammans med bästisen och kollegan Lovisa Worge, 25.

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen har köpt ny lägenhet

I slutet av förra året droppade Bianca nyheten att hon kommer lämna sin nuvarande lyxlägenhet – för något ännu större. Hon har nämligen köpt en ny lägenhet, där hon ska bo tillsammans med pojkvännen Phillipe Cohen.

”Jag vill bo där för resten av mitt liv och uppfostra våra barn där”, skrev en överlycklig Bianca på Instagram.

Så mycket kostade Bianca Ingrossos nya lägenhet

Och framgångssagan Bianca Ingrosso återspeglas i prislappen på lägenheten. Allt hennes hårda arbete verkar ha lönat sig – då kostnaden för den nya lägenheten landade på en svindlande summa.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

I en Youtube-video bemötte Bianca nyligen påståenden från följarna, varpå ett av dem var att hennes lägenhet kostade mer än 40 miljoner kronor.

– And it did. Den kostade ganska mycket mer... Men det är värt det, det är värt det, det är värt det. Det är det här jag har jobbat för, svarade Bianca.

Bianca Ingrosso berättar om renoveringsplanerna i nya lägenheten

Och om när man inte tänkte att den nya lägenheten kunde bli lyxigare så avslöjar Bianca nu sina storslagna renoveringsplaner för det framtida hemmet.

I sin senaste Youtube-video håller Bianca upp ett beigefärgat linne, som ger Bianca rejält med inspiration – oväntat nog inredningsmässigt.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

Det visar sig att klädesplagget har den perfekta kulören.

– Det är typ exakt det här som jag vill att min hall ska ha för färg, förklarar Bianca.

Hallen ska inte bara målas om, utan även få nytt golv, avslöjar Bianca.

– Jag kommer ha sånt här golv i min hall, förklarar Bianca, och visar upp två bilder på ett svartvitt-rutigt golv.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

Bianca Ingrosso om lyxiga detaljen i nya lägenheten: "Två stycken..."

Bianca fortsätter att berätta hur den beiga kulören på klädesplagget kan utgöra den framtida färgen i hennes badrum, hall och möjligtvis också hennes walk-in-closet.

Och det verkar som att Bianca minst sagt har slagit på stora trumman vad gäller garderoberna i nya lägenheten. Och hennes lycka går inte att ta miste på när hon berättar om de lyxiga renoveringsplanerna.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

– Det är också en dröm. Jag ska få en egen walk-in-closet! Jag kommer ha TVÅ walk-in-closets. En till the boyfriend och en jättestor till mig själv. Jag har alltid drömt om att ha a major big room som kommer vara en walk-in-closet med en sån här ö i mitten där jag kan ha alla mina smycken, berättar Bianca.