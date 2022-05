Det lärde vi oss av Robinson 2022

1. Ingen gillar en översittare

Jag tror inte att Shevin helt och fullt förstått hur hennes framtoning uppfattas av andra. Ibland kan en självransakan sitta på plats. Det hon kanske trott är basketjargong och tävlingsanda är helt enkelt en dålig attityd där man skyller ifrån sig på alla andra när det går dåligt – och tar åt sig äran när det går bra.

"I basket blir man bänkad"? Starka ord från någon som under hela Robinson inte direkt presterat under tävlingarna.

2. Jag kommer alltid att ha svårt för konstiga trädkramare som luktar blöt lovikka-vante och står för nära en när de pratar.



Det tenderar alltid att bli nån skit kring dem då man ska "kunna säga vad som helst så länge man inte menar något illa med det". När det kom fram att Tommy sagt n-ordet var jag långt ifrån förvånad. Hans bästa polare är en kille som har sex med skogen så förväntningarna var ju låga.

3. Ibland dömer man dock människor för snabbt

Isabella Resmark mottog en hatstorm efter första avsnittet. Efter andra avsnittet var folk frälsta. Jag var en av dem och fick helt enkelt brösta det hela med att gå ut med en fet ursäkt. Jag hoppas innerligt att denna kvinna dyker upp i nästa säsong. Otrolig människa.

4. Hunger testar verkligen människor

Vi alla vet hur man kan bli där omkring klockan 11.45 en vanlig arbetsdag. Att då endast äta en bit kokos och lite mango på dagarna under flera veckors tid måste vara ren och skär tortyr? Jag ska vara ärlig och säga att jag är imponerad över hus bra folk ändå håller ihop det? Själv hade man ju behövt tugga på en träpinne för att inte explodera X antal gånger varje dag. Bland annat när Hayes sket i vattnet.

5. Och på tal om att Hayes sket i vattendraget

Vad FAN hände där? Har vi pratat nog om hur sjukt det var att han på riktigt dyngade ner vattnet där de andra badade?

6. Det är aldrig fördelaktigt att komma in som ny i mitten av programmet

Varje år är det samma sak. Jag vrider mig alltid i plågor över hur synd jag tycker det är om de som skickas in i mitten av programmet. De har ju inte bestämt själva när de ska in utan det är ju produktionen som styr. Trots det får de minsann höra från de andra deltagarna att de inte är värdiga vinnare samt att det alltid är supersvårt att komma in i en sammansvetsad grupp. Hemskt.

7.Gränslandet – Robinsons egna gökbo



Förlåt men hur bra var inte Gränslandet i år? Att 2022 trycka in alla galna deltagare från tidigare säsonger på en och samma ö är någonting av det mest underhållande jag sett. Till er som inte såg spektaklet – ni missade något.

8. Det värsta med hela Robinson...

...måste ju ändå vara sandlopporna? Jag fick panik när jag såg ryggar och ben som kunde liknas vid prickikorv.

9. Att vara bra på pussel tar dig långt

Det är seriöst lika viktigt som en god fysik om du ska ta dig långt i Robinson. Med andra ord hade det ju gått åt helvete för en själv som knappt kan stava sitt namn rätt.

10. Ska du vinna Robinson ska du inte sticka ut hakan för mycket

Ska du vinna Robinson ska du inte vara för bra, för dålig för högljudd eller för tyst av dig. Du ska vara så där alldeles lagom så du kan glida med ett tag, inte bli utröstad för att du i början är för dålig och sedan inte bli utröstad för att du är ett för stort hot. Lite trist men det är vad det är.