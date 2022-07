Kylie Jenner tog privatjeten 12 minuter – hade gått snabbare med bil: “Klimatkriminell”

Det är inte direkt en hemlighet att det går bra för Kylie Jenner, 24. Utöver sin medverkan i “Keeping Up with the Kardashians” och den senaste realityserien “The Kardashians” har hon också ett sminkimperium som hette duga.

Det var år 2015 som Kylie Jenner lanserade sminkmärket "Kylie Lipkits", numera "Kylie Cosmetics". Succén blev snabbt ett faktum och 2019 hade bolaget intäkter på 200 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 1,7 miljarder svenska kronor.

Nu anklagas tv-stjärnan för att missbruka sina rikedomar.

Kylie Jenner tog sitt privatplan – resan tog 12 minuter

I fredags tog Kylie Jenner sig en tur med sin privatjet “Kylie Air” – i 12 minuter.

Kylie skulle ta sig från sitt hem i Calabasas till Camarillo i Kalifornien, en sträcka på ungefär 40 kilometer. Med bil hade resan tagit 39 minuter, enligt en beräkning utförd av Daily Mail.

Det är också 3 minuter kortare än vad det nu tog Kylie, då hon först åkte bil i 30 minuter åt fel håll för att ta sig till privatplanet, enligt Daily Mail. Totalt tog det alltså 42 minuter för Kylie Jenner att åka med privatjeten till Camarillo.

"Ska vi ta ditt gasutsläpp eller mitt?"

Kylie Jenners onödiga och avsevärt korta resa med privatplanet har väckt starka reaktioner och hon har bland annat kallats för "klimatkriminell".

I en bild på Instagram poserar hon och partnern Travis Scott, 31, framför två privatplan. Inläggets kommentarsfält har snabbt fyllts, med en massiv kritikstorm.

“You wanna take mine or yours?”, skriver Kylie i bildtexten – ett uttalande som också provocerar följarna.

Foto: Instagram/Kylie Jenner

De kritiska kommentarerna, som fått tiotusentals likes, lyder exempelvis:



“READ THE ROOM KYLIE”,

“‘Honey whose jet shall we use to desiccate the planet today?’”,

“Your waste of gas emissions or mine?”,

“Global warming who?”.

Så mycket kostade Kylie Jenners 12 minuter långa flygtur

Många kritiker tycker också att det är ett fruktansvärt slöseri med pengar.

“This is why we need to tax the rich”, skriver en följare till exempel.

Enligt Daily Mail ska experter ha uppskattat summan som Kylie Jenners tolv minuter långa flygtur till 16 000 kronor, medan själva planet ska ha ett värde på 700 miljoner kronor.