Bianca Ingrosso är single and ready to find a new pringle. I skrivande stund befinner hon sig på Way Out West och där har hon sprungit in i en gammal flamma...

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kandisar/1051586-efter-uppbrottet-fran-phillipe-har-umgas-bianca-ingrosso-med-gamla-ligget Kopiera länken Läs mer Bianca Ingrossos ärliga avslöjande: "Därför har jag inte trosor"

Hatstorm mot Bianca Ingrossos bikinivideo: "Sätt åldersgräns" Det är få som missat att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen har gjort slut igen. I både Youtubevideos och poddar har Bianca flera gånger berättat att profilerna gjort slut omkring sju-åtta gånger och att det oftast sker en gång per år. Bianca och Phillipe har gjort slut. Bildkälla: Stella Pictures Men denna gång tycks det vara allvar. Under Phillipes öppning av sin nya restaurang POSTO var det ingen i Wahlgren/Ingrosso-familjen som publicerade någonting om det hela på sina sociala medier. Bianca har även avföljt Phillipes alla restauranger på Instagram. Bibz bjöd nyligen med sina nära och kära på en resa till Palma där gänget bodde i en lyxig villa och spenderade dagarna på härliga restauranger, beach clubs och på en lyxig yacht. Men Phillipe – han lös med sin frånvaro. Bianca Ingrosso syns med Oliver Strige i Göteborg I helgen går Way Out West av stapeln i Göteborg och i år ser vi bland andra Yung Lean, The Tallest Man on Earth, First Aid Kit och Tame Impala. First Aid Kit. Bildkälla: Stella Pictures Våra svenska influensers har nu vallfärdat till Göteborg för att svandyka in på VIP-området där det ska dansas, drickas och vloggas. Alice Stenlöf, Bianca Ingrosso och Emilio Araya gjorde dock ett mellanstop mitt i festivalandet då de träffade Oliver Strige som är en av Göteborgs hetaste innepinnar. Oliver har tidigare varit med i Paradise Hotel. Oliver Strige. Bildkälla: oliverstrige/Instagram Och för att friska upp minnet för den glömske är det nämligen så att Bianca och Oliver har kuckilurat tidigare och under den senaste månaden har man sett Oliver kommentera flirtigt på Biancas bilder. Festgänget. Bildkälla: oliverstrige/Instagram På bilderna syns gänget äta lunch och dricka shots – men någon som avstod shotsen – det var Bianca. – Inga shots för mig idag, sa hon i videon. Vi hoppas sällskapet får en trevlig upplevelse under sin WOW-helg.