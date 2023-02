Efter dotterns födsel – nu säger Melinda Jacobs ifrån: ”Så ledsamt”

För ett par veckor sedan blev Melinda Jacobs och Martin ”E-type” Eriksson föräldrar till en liten flicka.

Dottern fick namnet Isadora och är Melindas fjärde biologiska barn och Martins första.

Melinda Jacobs säger ifrån

I en intervju med Expressens mama säger nu den nyblivna mamman ifrån efter att ha tagit del av vad hon upplever är ryktesspridning i media.

– Vad jag än säger just nu så skriver skvallertidningarna något av det. Det är något nytt varje vecka. Häromdagen läste jag en rubrik om att Martin inte skulle vara pappan till mitt barn. Det är så ledsamt, säger Melinda.

Hon förklarar vidare att det gör ont att ta del av den typen av läsning.

– Det gör ont att läsa på en förstasida att Martin inte är pappa. Det är såklart bara dumheter. Men jag blir matt.

Melinda säger att familjen mår bra men att det är en skör tid hon befinner sig i.

– Vi mår bra men det är jobbigt just nu med alla skriverier som är. Jag brukar inte bry mig men just nu gör jag det. Just nu tycker jag det är jobbigt. Det är en skör tid som nybliven mamma med alla hormoner.