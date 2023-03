Vad skrev precis Paows pojkvän under hennes senaste bikinibild...?

Livet rullar på för vår dpokusåpadrottning. Paulina "Paow" Danielsson.

Paow befinner sig i skrivande stund i Thailand tillsammans med sin nya kärlek Cristian Brennhovd.

Cristian är en norsk realitykille med över 100 000 följare. Han har varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Paow tillsammans med nya pojkvännen. Bidlkälla: kattpaow/Instagram

Under sin semester valde Paow att ah en livesändning med HÄNT där hon berättade lite om sina framtidsplaner och hur hon mår.

– Jag vet inte om jag kan kalla Cristian för min kille men vi hänger och trivs ihop just nu, sa hon då.

Men som det ser ut att vara just nu så trivs pare5t i varandras sällskap.

Starka reaktioner på Paows senaste bild

Under resans gång har Paow flitigt uppdaterat sina sociala medier. Hon visar hur paret äter på lyxiga restauranger, solar på roof tops och shoppar loss i stadens lyxbutiker.

Under veckan publicerade hon även en badbild där hon står och poserar i bikini.

Paow fick väldigt många fina kommentarer men snabbt var även onda tungor framme och skrev saker såsom "Är det inte för mycket plast i havet redan" och syftade då på Paows alla operationer.

Men sedan kom en till kommentar från pojkvännen Cristian som skrev:

Pojkvännens kommentar. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Som mer eller mindre betyder "smal och fin".

Då Paow tidigare varit öppen med att hon kämpat med bulimi får man hoppas att kommentaren inte var alltför opassande i sammanhanget.