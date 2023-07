Paow inlagd på sjukhus "Värsta jag varit med om"

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av landets största dokusåpaprofiler. Hon har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel (varav en säsong hon vann), Ex on the beach, Temptation Island, Lyxfällan samt Hemliga beundrare.

Men de senaste åren har Paow inte synts till i tv-rutan. I podden Sanning & Konsekvens som hon gästade för ett par månader sedan berättade hon att hon under de senaste åren valt att resa tillsammans med vänner och ex-pojkvänner samt arbeta med OnlyFans.

Paow har legat lågt på sociala medier. Bildkälla: kattenpau/Instagram

– Har jag ingen att resa med så kan jag absolut dra iväg själv. För det slutar ändå alltid med att man träffar folk ute på resan som man blir vän med, berättade hon då.

Paow berättade i podden att hon skulle spendera sommaren med att göra en del spontanresor, njuta av sommar-Stockholm och hänga en del med sitt ex.

Men under sommarens glada dagar har det varit väldigt tyst från Paow. Hennes Instagramkonto blev nämligen borttaget efter att hon lagt ut en rad inlägg med känsligt material. Hon har därför tvingats skaffa ett nytt konto. Och under måndagen publicerade hon ett par bilder som nu gjort följarna oroliga.

Bild från Paows instagram. Bildkälla: kattenpau/Instagram

Paow har nämligen drabbats av en dubbelsidig njurbäckeninflammation och njursten.

"Aldrig känt någon värre smärta i hela mitt liv. HEMSK", skriver hon.

Vi önskar ett snabbt tillfrisknande.