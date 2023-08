Stjärnregissörens sjuka kontaktannons: "Jag kan vara en ganska charmig partner"

Med filmer som "Melancholia" och "The House That Jack Built" har den danska regissören Lars Von Trier onekligen gjort ett namn för sig. Nu söker han en flickvän och musa via Instagram – i något han kallar en gammeldags kontaktannons.

Den hyllade regissören Lars Von Trier har gjort filmer som "Antichrist" med Willem Dafoe och "Nymphomaniac" med Charlotte Gainsbourg. Senast var han aktuell med tv-serien "Riket Exodus". Nu går han ut på Instagram i vad han kallar en "gammeldags kontaktannons" för att söka efter en flickvän. "Lars Von Trier søger kæreste/muse" Det går att läsa i en video som den kända regissören har lagt upp på sin Instagram. I samma video konstaterar han att han på sina bra dagar kan vara en "ganska charmig partner". Erkänner sjukdomar – däribland "kontrollerad alkoholism" Han öppnar videon med att konstatera att han är 67 år gammal och lider av "Parkinson, OCD samt i nuläget kontrollerad alkoholism". – Med lite tur borde jag ha några bra filmer kvar att göra, säger Von Trier och avslutar videon med sin mailadress – dit han uppmanar potentiella flickvänner att söka.