Följarnas oro efter nya skräckbilder på Paows ansikte: "Misshandel?"

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av landets största dokusåpaprofiler. Hon har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel (varav en säsong hon vann), Ex on the beach Sverige, Temptation Island, Lyxfällan samt Hemliga beundrare.

Men de senaste åren har Paow inte synts till i tv-rutan. I podden Sanning & Konsekvens berättade hon nyligen att hon under de senaste åren valt att resa tillsammans med vänner och ex-pojkvänner samt arbeta med OnlyFans. Och bra går det. Under en vanlig månad kan hon tjäna mellan 200 000 – 400 000.

Paulina "Poaw" Danielsson. Bildkälla: Stella Pictures

I skrivande stund befinner sig Paow i Stockholm och har syns börja hänga med ett ex igen. Då Paow varit öppen med att hon gjort en rad operationer hör det inte till ovanligheten att hon lägger upp bilder där hon har bandage/plåster på kropp/ansikte. Men denna gång, då var det någonting annat som hade hänt.

Paow: Inte blivit misshandlad"

Paulina publicerade bilder på som visat ett blått svullet ansikte med bruten näsa. Till bilden skriver hon att hon kommit hem från en utekväll och "faceplantat"från sängen.

Men många följare är skeptiska.

Paows ord till följarna. Bildkälla: kattenpau/Instagram

Då många följare skrivit till Paulina och frågat om hon blivit misshandlad valde hon att skriva ett meddelande.

"Nej, det är ingen som misshandlat mig. Utan jag har verkligen ramlat ur min säng efter att ha kommit hem från en utekväll. Ramlade ned med ansiktet rakt på en sån förlängningssladd. Det låter nästan komiskt. Skulle aldrig vara med en kille som lägger ens ett finger på mig igen. Ja det är pinsamt. Men tydligen sånt som händer", skriver hon.

Vi hoppas hon under rådande omständigheter är ok.