Stor ilska mot Pernilla Wahlgren på Madonnas konsert "Jävla diva"

Under lördagskvällen besökte Madonna Stockholm som en del av sin världsturné The Celebration Tour. Hon anlände till Tele2 Arena två timmar försenad, men väl på scen möttes hon av publikens jubel.

På sociala medier kunde man se en show av dess like och en publik som både sjöng och dansade med.

Efteråt tackade Madonna den svenska publiken på sin Instagram: "10’s across the board! Thank you Stockholm!", skrev hon. Till texten hade dock stjärnan publicerat en rad danska flaggor. Dock har hon nyligen haft show även i Köpenhamn.

Madonna på Tele2. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Någon som befann sig på plats och var mer än nöjd med showen var Pernilla Wahlgren. På sina sociala medier skrev Pernilla ut att det hela var en toppenupplevelse och att Madonna var bättre än "Beonze" och hon syftade då på Beyoncé som också varit på Sverigebesök under 2023.



Detta rörd upp en hel del känslor i Pernillas kommentarsfält. Många ansåg att det var fult att sätta två kvinnor mot varandra, andra hånade hennes stavning av Beyoncé. Men det stannade inte där.

"Varför måste man jämföra dem?" Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

Någon annan skrev nämligen att de också sett Madonna men ansåg att hon var en jävla diva. Ilskan blev sedan någonting de tog ut på Pernilla.

"Hon var ödmjuk och glad nu", skrev Pernilla. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

Pernilla gjorde så gott hon kunde genom att svara trevligt på flera av kommentarerna.

Några gick även in och stöttade Pernilla genom att driva lite med alla de som kommenterade argt.

En av kommentarerna. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

Vi hoppas Pernilla tar det hela med en klackspark!