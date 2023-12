Nya videorna på Gunilla Persson chockar följarna: "Gaybar"

Gunilla Persson, 64, är kanske mest känd från programmet Svenska Hollywoodfruar. Men hon har även medverkar i en rad andra program genom åren.

Till våren ska hon även debutera i Melodifestivalen och tävla med sitt bidrag "I Won’t Shake (La La Gunilla)".

Gunilla Persson ska tävla i Melodifestivalen



Nya videon på Gunilla Persson chockar följarna

Men i veckan fick vi se henne i en video som nu chockar följarna, för såhär har vi aldrig sett Gunilla Persson tidigare.

Det cirkulerar nämligen en video på Gunilla när hon uppträder på en gaybar i centrala Stockholm. Gunilla Persson är lucia och tågar längst fram i ett luciatåg inne på baren.

Klippet har i skrivande stund visats över 300 000 gånger och har hundratals kommentarer.

Hade högläsning ur Bibeln

Efter luciatåget ska Gunilla även ha läst några rader ur bibeln för alla övriga gäster.

"Gunilla som lucia på en gaybar var inte mitt 2023 bingo card", skriver personen som delat videorna på sin TikTok.

Följarna: "Ikon"

Många är förvirrade över vad det egentligen är som försiggår, medan vissa kallar henne för ikon och tycke det är underhållande.

"Hjälp vad händer".

"kärringfan ska ju va me i melodifestivalen oxå she just be everywhere".

"Ikon".

Foto: Skärmavbild Tiktok

Foto: Skärmavbild Tiktok