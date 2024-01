Nu berättar Bianca Ingrosso vad som hände på Baravara

Bianca Ingrosso, 29, är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Hennes sminkmärke CAIA Cosmetics är en megasuccé som nu siktar på lansering i USA, hennes talkshow BIANCA på Kanal 5 går som tåget, hon driver smyckesmärket ANI tillsammans med parhästen Lovisa Worge och har även ett klädmärke i form av ÀVORA. Utöver det är hon en av Sveriges största influencers med över 1,3 miljoner följare på Instagram.



Men framgången till trots så har Bianca Ingrosso en tuff tid bakom sig. Genom åren har hon varit öppen mot sina följare med att hennes mående inte alltid varit på topp, och i över ett decennium har hon lidit av ätstörningen bulimi.

Därför åkte Bianca Ingrosso till Baravara

I TV4:s program "Helt sjukt" berättade Bianca att hon började kräkas som 14-åring, något som Expressen då rapporterade om. Ätstörningen har bland annat lett till att hennes tänder har tagit stor skada och hennes tandkött är förstört, något som Bianca berättade om i en vlogg år 2021.

I början av januari 2024 berättade Bianca Ingrosso för sina följare på Instagram att hon mådde fruktansvärt dåligt – och hon avslöjade även vad hon skulle göra för att försöka må bättre.

Bianca Ingrosso har en tuff tid bakom sig. Bildkälla: Stella Pictures.

"Varit vilsen, känt mig extremt nedstämd, tom ifrågasatt hela mig, hela mitt liv och haft vidrigt självförtroende", skrev hon bland annat. Hon avslutade sitt inlägg med att skriva att hon skulle åka till Baravara.

"Vi startar året med att åka till Baravara och utmana mitt psyke till max. Livrädd men så fkn redo", skriver hon.

Bianca Ingrosso har åkt till Baravara – pekas ut som sekt: "Hjärntvätt"

Baravara är inspirerade av Osho

Baravara är en kursgård i Rättvik, och genom åren har de mött kritik från flera håll då de av vissa anklagats för att vara en sekt. "Hjärntvätt" och "Farlig sekt" menade kritiker som Sveriges Radio Dalanytt intervjuat.

Baravara skriver själva på sin hemsida att de bland annat är inspirerade av Osho, och i "nästan varje rum" på kursgården hänger bilder på Osho, något som Dagens Nyheter har rapporterat om.

Lars Knutsson driver sedan år 2000 kursgården Baravara. Här ser vi honom år 1999.

– Det finns ingenting i det här som är en sekt, i sådana fall skulle jag vara sektledare. Här kommer och går du precis som du vill, har han sagt till Sveriges Radio. Bildkälla: Gunnar Ask/TT Bild

Enligt Modern Psykologis granskning av alternativ vård och bland annat Baravara så är det Osho RISK i Danmark som utbildat flera av de anställda på Baravara.

Osho är namnet på den indiske mystikern som kanske mest är känd under namnet Bhagwan Shree Rajneesh. Namnet Osho tog han 1989, men innan dess var han alltså känd som Bhagwan eller Rajneesh.

Skräcken i sexsekten Bhagwan – sexövergrepp, bioterror och "en arsenal av vapen"

Han grundade den ökända sekten Bhagwan, som senare kom att kallas för "sexsekten". På sektens ranch i nordvästra USA förekom sexuella övergrepp, misshandel, våldtäkter på barn, steriliseringar och aborter.

I P3:s dokumentär om Bhagwan berättar en kvinna vid namn Jane om hur hennes 16-årige son blev sexuellt utnyttjad i sekten, och hur hennes dotter Kylie som 12-åring togs som älskarinna åt en 20 år äldre man, och som 17-åring gick dottern ett oerhört grymt öde till mötes i sekten då hon sterliserades.

Sekten byggde upp ett eget litet samhälle i Oregon, USA. De kallade sin stad för Rajneeshpuram. Bildkälla: Stella Pictures.

Sekten mötte sitt slut i mitten av 1980-talet då de gjorde sig skyldiga till en bioterrorattack genom att förgifta över 750 människor i ett amerikanskt samhälle med salmonella. De planerade även att mörda en amerikansk delstatsåklagare.

FBI deporterade då Bhagwan till Indien, och kvinnan som var hjärnan bakom bioterrorattacken dömdes till fängelse.

Två beväpnade FBI-agenter för bort Bhagwan Shree Rajneesh, eller Osho som han även kom att kallas. Bildkälla: AP/TT Bild

En av sektens hjälpredor var sjuksköterskan Ma Anand Puja, som i medierna fått smeknamnet "Syster Mengele" efter den tyska läkaren Josef Mengele som under förintelsen kallades för "dödsägeln från Auschwitz".

Innan sekten bestämde sig för att använda just salmonella för att förgifta samhället så hade de tidigare experimenterat med AIDS-virus som Puja var speciellt intresserad av, något som den amerikanska journalisten Judith Miller från New York Times skrivit i sin bok om biologisk krigsföring: Germs: Biological Weapons and America's Secret War, som utkom 2001.

I boken skriver Miller att Puja försökte framställa viruset för att använda det som ett vapen mot sektens fiender. Detta då Bhagwan hade sagt att viruset skulle "förstöra två tredjedelar av världens befolkning", skriver Miller.

Sektmedlemmarna klädde sig i solnedgångens färger. Här ses de hälsa Bhagwan välkommen 1982. Bildkälla: Stella Pictures.

Bhagwan "Osho" Rajneesh har anklagats för antisemitsm

Krishna Deva var tidigare borgmästare i det samhälle i Oregon som sekten gav namnet Rajneeshpuram. I sitt vittnesmål från livet i sekten så berättade Deva att Rajneesh (Osho) jämförde sig med Adolf Hitler, och menade att han var "missförstådd precis som Adolf Hitler".



I boken The Mustard Seed från 1975 så rättfärdigar Rajneesh (Osho) även förintelsen. "Judar är alltid på jakt efter sina Adolf Hitlers, någon som kan döda dom – då känner dom sig bra. När ingen bryr sig om dom så mår dom dåligt, och då följer skammen", sa Rajneesh, skriver den amerikanska tidningen The New Republic.

Rajneesh menade även att "judarna inte har erkänt att de gjort fel" då han tyckte att "judar bär ansvar för Jesus död", något som är en seglivad antisemitisk konspirationsteori.

Medlemmarna i Bhagwan beväpnade sig

En av sektens mest kända medlemmar var den svenska artisten Ted Gärdestad, och i en ny P3 Dokumentär om Bhagwanrörelsen så berättar Teds ex-flickvän Ann Zacharias om Teds tid i sekten. I samtal med Ann så avslöjade Ted att sektens medlemmar hade börjat beväpna sig.

Bhagwan hade en hel säkerhetsavdelning, och holländskan Anand Durga (födelsenamn Ineke Lya Groenteman) var kvinnan som ansvarade för deras 150 man starka säkerhetsarmé.

"Ingen ska komma in och förstöra oss, och vi kommer inte vara som judarna och bara låta oss bli slaktade", sa hon, något som framkom i The Oregonians stora granskning av Bhagwan.

Efter FBI:s tillslag mot ranchen hittades bland annat en hel arsenal av .357 Magnum-revolvrar, semiautomatiska Uzis, automatkarbiner från Galil och tårgas.

Bianca Ingrosso om tiden på Baravara

Bianca Ingrosso är inte ensam om att ha besökt Baravara. Tidigare har bland annat Anders "Arga snickaren" Öfvergård berättat om sin tid på kursgården, som han menar var "fantastisk".

På Instagram berättar nu Bianca Ingrosso om sin tid på Baravara som hon kallar för sitt "livs resa" och passar på att sträcka ut en hand till de andra kursdeltagarna som hon nu hoppas ska kontakta henne.



"Mest av allt saknar jag alla nyfunna vänner. Vänner jag inte ens vet namnet på och knappt utbytt ord med men känner genom deras energi av smärta, ilska, sorg och massa glädje. Tystnaden. Den är så oerhört vacker. Själen i deras ögon. Vackraste människorna är ni. Varenda en av er. Tack för att ni hjälpa mig (sic) hitta min styrka genom att vara sårbara i er. Ni som ser detta. Snälla skriv till mig här så jag kan få fortsätta dela livet med er".

Bianca Ingrosso hade en fantastisk tid på Baravara. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Psykologen om meditationen på Baravara

I en intervju med Nyheter24 berättade psykologen Helena Löfgren, som är specialiserad på just sekter, om hur Osho och andra sekter använder något som heter mystisk manipulation eller planerad spontanitet.

– Det innebär att iscensätta övernaturliga händelser eller dra nytta av slumpmässiga sammanhang. Jag anser att Osho använder det när man till exempel gör hans kraftfulla övningar och efter det när man är öppen, omtumlad och sårbar tillskriver vad som sker andliga dimensioner som ska legitimera honom som guru. Detta utan att även informera om alternativa förklaringar som biopsykosociala processer. Om man exempelvis hyperventilerar så händer det saker i kroppen och psyket, säger Helena Löfgren.

Helena Löfgren. Bildkälla: Helena Löfgren

I samma intervju går Helena Löfgren mer detaljerat in på Oshos meditationsteknik som används på Baravara. Det börjar med att andas snabbt genom näsan, sedan "låta vad som helst hända" och "hoppa runt".

Genom att andas snabbt genom näsan så framkallar du hyperventilering, något som skapar starka känslor som sedan ska ageras ut, förklarar hon.

Nyheter24 har sökt Baravara och Bianca Ingrossos manager Vanessa Lindblad.