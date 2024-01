Camilla Läckbergs pengadeal med maken Simon Sköld: "Blir jättekonstigt"

Med allt från "Fjällbacka"-serien till böckerna om "Super-Charlie" har Camilla Läckbergs framgångar avlöst varandra och numera anses hon vara en av Sveriges främsta författare.

Och succéerna har sannerligen gett ekonomisk utdelning. Enligt Expressen har Läckberg nämligen en omsättning som nu överstigit en halv miljard kronor.

Av den anledningen är det också författaren som står för de flesta utgifterna i äktenskapet med Simon Sköld. Men paret, som har ett äktenskapsförord på plats, har faktiskt en tydlig uppgörelse.

– Det blir jättekonstigt att leva ett liv utan kostnader, därför har vi kartlagt vad en normal kostnad för en människa är i månaden – den summan sätter Simon in till ett konto som ska gå till vår dotter senare i livet, berättar Camilla Läckberg nu för "Talk with Nordea Private Banking", men väljer samtidigt att inte gå in närmare på vilket belopp det rör sig om.

Vad lägger Camilla Läckberg sina pengar på?

– Jag har inget behov av att lägga pengar på hög och att vara rikast när jag dör. Jag satsar på livsglädje här och nu för mig och min familj, konstaterar hon.

Samtidigt är hon noga med att poängtera att de inte skämmer bort barnen.

– De har alltid tvingats extrajobba och vi har heller aldrig öst på dem prylar. Däremot prioriterar jag att äta gott, resa och bo väldigt bra, säger hon till "Talk with Nordea Private Banking".

