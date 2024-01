Därför blir Shima Niavarani bara kär på skottår

Hur gammal är Shima Niavarani?

Shima Niavarani föddes den 7 juli 1985. 2024 fyller hon 39 år.

Vad är Shima Niavarani känd för?

Shima Niavarani är en känd skådespelare, manusförfattare, regissör och artist. Hon har arbetat inom film- och tv-branschen i närmare 20 år och hunnit vara med i bland annat:

Shima Niavarani är en Übermensch (2010)

Krakel Spektakel (2014)

Boy Machine (2015)

Selmas saga (2016)

Stjärnorna på slottet (2020)

Melodifestivalen (2021)

Shima Niavarani leder Guldbaggegalan på Cirkus

Måndagen den 15 januari är det dags för "Guldbaggegalan" på Cirkus i Stockholm, som i år leds av Shima Niavarani.

– Det är såklart det läskigaste som finns att leda den stora prisceremonin i ens egna bransch, men jag tänkte ”what the heck, vad kan gå fel?!” Jag skojar, ALLT kan gå fel. Men stoltheten över cinema och filmkonsten som sådan, att få hålla i den fanan, besegrade alla tvivel och jag är väldigt hedrad över att genomföra detta sinnessjuka uppdrag, säger Shima Niavarani till Filminstitutet.

Guldbaggegalan 2021. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Shima Niavarani pojkvän?

När Shima Niavarani gästade TV4:s "Hellenius hörna" 2020, berättade hon att hon blir kär ungefär var fjärde år.

– Det är som att jag firar något slags skottår, sa hon i programmet 2020.

Hon fortsätter:

– Jag tycker att det stämmer eftersom jag klockar in det och projicerar all min kärlek på ett stackars objekt då. Och jag tycker att det stämmer.



Sedan sa hon att 2020 var ett sådant skottår, alltså att hon var kär. Om hon fortfarande är kär finns det inga uppgifter om. Men å andra sidan har det nu gått ytterligare fyra år så chansen kanske finns.

Har Shima Niavarani en egen show?

Ja, det stämmer. Hon har gjort en egen humorshow som heter “Shima is a punk rocker”. Under hösten 2023 åkte hon på turné med showen, som avslutades på Cirkus i Stockholm. Under våren kommer hon återvända till cirkus för att framföra showen två gånger till.

Shima Niavarani sång – lägger hon upp klipp på Youtube?

Shima Niavarani är även artist. På Youtube finns det klipp där hon uppträder i olika sammanhang men hon har inte en egen Youtubekanal. Hennes låtar går att hitta på Spotify.

Vad heter Shima Niavarani på Instagram?

Hon heter @shimaniavarani_på Instagram där hon har över 46 000 följare.

