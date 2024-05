Det var 2009 som Katrin Zytomierska och Bingo Rimér träffades och smack sa det så uppstod kärlek. I sex års tid var profilerna ett par och fick tillsammans sönerna Ringo och Rambo Rimér. Bingo har sedan tidigare dottern Nova Rimér och Katrin har sonen Falke tillsammans med Alexander Klingstedt.

Julia Franzén och Bingo Rimér. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

I dag är Katrin singel och Bingo Rimér är i en relation med Julia Franzén han idag är förlovad med. Då Julia nyligen hade sin möhippa misstänks bröllopet inte vara särskilt långt bort.



Bingo och Julia har även fryst in ägg och embryon inför dagen då de bestämmer sig för att skaffa barn. Detta efter att Julia skrivit ut att hon hamnat i ett tidigt klimakterie.

Men i skrivande stund har Julia Franzén dragit iväg på Kompani Svan-inspelning vilket gör att Bingo just nu fokuserar på att läka efter sin olycka på ön samt knega på med relationspodden han har tillsammans med Katrin Zytomierska.

Olyckan skedde på det sätt att Bingo skulle visa en vinkällare för två vänner. Han trillade då ned i hålet till källaren och gjorde sig mycket illa.

"Jag vet inte hur det gick till, men killarna hörde en duns och hittade mig medvetslös på golvet i en pöl av varmt blod. Det var så läskigt att först inte förstå varför jag låg där och vad som hade hänt. Ambulanshelikoptern kunde inte landa på ön och fick fira ner personal som kunde konstatera att jag inte hade något brutet. Jag borde vara glad att jag inte skadade mig mer allvarligt", skrev han ut på sin Instagram.

Han fick senare hämtas med helikopterambulans och sy fem stygn. Men det hela gick under omständigheterna bra.

Bingo Rimér och Katrin Zytomierska avslutar podden efter bråk

Bingo och Katrin har i ett par år drivit "Relationspodden" som i dag är väldigt populär. Men nu avslutar de podden. Detta efter ett bråk om ett av avsnitten. Det hela skriver bingo ut i ett inlägg på Instagram. Och han sparar inte på krutet.

"Nu är det slut på riktigt. Det går inte mer. Jag kan inte gå in på detaljer med hänsyn till barnen. Det finns en inspelning från när vi diskuterade våra problem i ett försök att spela in Relationspodden igår, men den kommer Katrin aldrig vilja släppa ut, och det måste jag respektera. Katrin var också väldigt tydlig med att hon inte vill diskutera saker med mig eller spela in de sista 12 avsnitten som vi hade planerat de kommande tre månaderna. Och det var nog lika bra det", skriver han bland annat.

Inlägget avslutar Bingo med att söka en ny poddpartner att podda med.

"Jag ser en möjlighet här för en ny talang att komma fram och få uppfylla sin dröm. Jag behöver alltså hitta någon, helst idag, som kan spela in podden med mig på distans. Jag vill gärna testa att podda med olika människor tills jag hittar någon som passar oss helt perfekt, det vill säga mig och er, mina kära lyssnare. Vem blir min nya tillfälliga poddpartner?", avslutar han.