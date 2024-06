Bingo Rimér, 48, och Julia Franzén, 33, dejtade varandra lite smått år 2020 innan Julia hoppade in i Bachelorette där hon sökte efter kärleken. Relationen mellan Bingo och Julia tog slut – men på alla hjärtans dag 2022 så stod det klart att Bingo och Julia var ett par igen.

Innan Bingo gick in i relationen med Julia så var han i många år ihop med entreprenören Katrin Zytomierska, med vilken han fick två barn – sönerna Ringo och Rambo.

I början av Bingo och Julias relation umgicks de mycket med Katrin. Trion reste tillsammans, firade högtider ihop och hade stående tisdagsmiddagar. Men i realityserien Bingo & Julia började tittarna lägga märke till hur relationen började bli alltmer ansträngd mellan Bingo, Julia och Katrin.

Bingo Rimér och Katrin Zytomierska år 2012. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

I ett segment berättar bland annat Julia om hur hon genomgår en IVF-process. Något som Katrin tyckte var tråkigt att prata om.

– Så tråkig, onödig och ointressant bara, sa Katrin om samtalsämnet.

Vad hände mellan Julia Franzén och Katrin Zytomierska?

Sedan dess var stämningen frostig, och i slutet av november 2023 kunde Nyheter24 avslöja att Julia avföljt Katrin på Instagram. Den tidigare så tighta relationen tycktes som bortblåst.

I 10 år hade Bingo och Katrin Relationspodden ihop, men efter många infekterade bråk och turer så la de ner podden. Istället poddar nu Bingo med Julia Franzén, och det första avsnittet släpptes idag.

Där svarar duon på lyssnarnas frågor, och något som många är nyfikna på är vad det var som egentligen hände mellan alla tre och hur relationen idag ser ut till Katrin.

– Jo men den är ju bra. Jag har inte sett dig (Bingo, reds. anm) på en månad, jag har inte haft någon kontakt med Katrin sen ja men sen jag såg henne sist. Men det är inget jobbigt där. Det är det inte, säger Julia Franzén i podden.

Julia Franzén och Bingo Rimér. Bildkälla: Stella Pictures.

Senast Julia och Katrin träffades var i mitten av mars 2024 när Bingo och Katrin körde Relationspodden live på Cirkus.

Bingo ger sin syn på saken:

– Egentligen är ju den frågan väldigt enkel. Vi är ju alla väldigt olika. Katrin är som hon är, jag är som jag är och du är som du är. Och ibland så krockar det när man har olika syn på saker. Och det är ju egentligen fullständigt naturligt. Det som JAG upplever. Min personliga uppfattning och upplevelse beträffande Katrin, som jag tycker är jobbigt, det är att hon har inga nyanser. Det är antingen bra eller dåligt. Arg eller glad. Och det upplever jag är jobbigt, för ibland skulle det vara skönt om vardagen kunde vara lite mer friktionsfri med henne. Att man bara kunde hitta…Okej nu kör vi! Det är det jag tycker är jobbigt på ett personligt plan. Att inte veta vad hon ska tycka om saker. Så kanske man har gjort något och så tycker hon att det var skitdåligt. Jahapp, det var ju synd, säger Bingo i Relationspodden.

Katrin Zytomierska. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

Julia Franzén: "Vi är väldigt olika"

Bingo säger att Katrins hårda attityd och ton är något som har gjort att det ibland skurit sig för trion.

– Det som kan krocka är ju att jag är liksom inte är van vid den tonen eller vad man ska säga, säger Julia i podden.

Bingo håller med Julia, och jämför Julia med en "gullig chihuahua" och Katrin med en pitbull.

– Det är ju ingen konflikt. Det är bara att vi umgås inte så mycket. Vi är helt enkelt väldigt olika. Sen var det någon som frågade varför det inte är tisdagsmiddagar och resor och sånt ihop, säger Julia.

Julia Franzén och Bingo Rimér. Bildkälla: Stella Pictures.

Att de gemensamma middagarna rann ut i sanden har en väldigt logisk förklaring. Bingo berättar att sönernas fotboll och andra aktiviteter har gjort att det helt enkelt inte finns tid längre. Han berättar att de fortfarande ses under middagar, men under lite mer spontana former och inte så uppstyrt.

– Vi har våra middagar ihop när det är något specifikt och vi har inga problem att umgås, men vi umgås inte i samma utsträckning och vi har inte en stående middag som vi hade förut, förklarar Bingo.

– Och det är ju på grund av att livet ändras, säger Julia.

