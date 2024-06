Hanna Hedlund möter kritik efter bilden på viktraset

Sångerskan Hanna Hedlund, 49, har stått på den svenska scenen i många många år och även synts i tv-rutan som skådespelare. De senaste åren har hon även turnerat omkring tillsammans med Pernilla Wahlgren i bland annat "Kort glad och tacksam", "Pernilla Wahlgren har hybris" samt ”Pernilla Wahlgrens Happy Ending” – Den första avskedsturnén.

De hyllade Wahlgren-showerna består även av Ola Forssmed, Måns Nathanaelson och Kim Sulocki.

Men någonting som skapat flest löpsedlar kring Hanna – det är utan tvekan hennes äktenskap med Martin Stenmarck.

Hanna Hedlund och Martin Stenmarck på röda mattan. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Det var sommaren 2021 som profilerna gick ut med att de skulle skilja sig. I ryggen hade de då 25 års äktenskap och tre gemensamma barn.



Men Hanna hängde inte läpp länge utan hittade en ny kärlek, vilket hon titt som tätt hintade om på Instagram. Men även den kärlekssagan tog slut. Varför valde Hanna att inte gå in på allt för detaljerat.

Hanna Hedlund svarade en följare. Bildkälla: hannahedlund/Instagram

Även Martin har hittat sig en ny pinga som han träffat via gemensamma vänner. Men han har fortsatt hållit henne hemlig.

Men nu har det hänt en annan sak i Hannas liv som hon lagt mycket tid och energi på. Hon signade nämligen upp sig på 16 weeks of hell vilket är ett strikt träningsprogram där du tar dig an ett speciellt träningsschema och en stram kosthållning under tre månaders tid.

I podden "Jessica & Hanna – Å andra sidan" berättar Hanna mer om det hela.

– Jag är så avundsjuk på din dedikering i detta "16 weeks of hell". Superfokuserad.

– Vet du vad. Innan vi gick in hit så var det en person som sa att jag "börjar se jävligt stark ut". Vinsten i detta är ju att jag blivit mer aktiv. Bonus på det är ju att jag tappat lite trivselkilon men jag känner att jag... jag har varit för lite aktiv de senaste åren så nu känner jag att jag hittat tillbaka till mig själv, berättar Hanna.

Hon delade även med sig av en bild på sina resultat.

Hanna Hedlund. Bildkälla: hannahedlund/Instagram

Hon möttes snabbt av många hejarop – men det var även några – som med snäll ton, påpekade det hela lite strängare.

"Du sa för några år sedan att dina flickor aldrig skulle få se en bantande mamma. Men ändå bra att du mår bra", löd kommentaren.

Kommentarsfältet. Bildkälla: hannahedlund/Instagram

"Och de har de inte nu heller. Men en aktiv mamma som äter och mår bättre än på länge. Detta är inget bantningsprogram", svarade Hanna.

