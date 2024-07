Ingen undkommer nog familjen Ingrosso-Wahlgren och deras bravader.

Förutom allsångsmissar, popstjärneturnér och miljonimperiet CAIA Cosmetics, har familjen gjort sig kända för flertalet restauranger som alla hittat framgångsreceptet.

I Sverige driver Ingrosso-familjen totalt sju restaurangverksamheter, varav fyra tillhör paret Emilio Ingrosso, 59, och Åsa Ingrosso, 49. Restaurangerna La Perla och OMINO finns även i Palma de Mallorca, Spanien, där krögarparet bor.

Olli Ristorante i Stockholm ägs av Oliver Ingrosso, 34 – äldst av Pernilla Wahlgrens barn. Även Swedish House Mafia-medlemmen Sebastian Ingrosso, 41, ligger bakom två av Stockholms populäraste hak.

Nyheter24 har sammanställt intäkterna från samtliga matställen (eller ska vi säga "degen" från pastan?) – och det rör sig inte om några småsummor.

1. Oliver Ingrosso: Olli Ristorante

Redaktionen har tidigare tagit del av Skatteverkets uppgifter gällande Olivers årsinkomst. År 2022 hade han en fastställd förvärvsinkomst på 542 000 kronor, eller 45 166 kronor, utslaget på årets tolv månader.

Det är dock inte hella sanningen: siffrorna är hämtade innan Olli hunnit bli en megasuccé, och idag sitter Oliver som för styrelsesuppleant för ägarbolaget Festivus Jakobsbergsgatan 21 AB. Enligt verksamhetsbeskrivningarna bedriver Festivus “restaurang- och cateringverksamhet”, vilket talar för att det är just intäkterna från Olli Ristorante som redovisas här.

Företagets omsättning under 2023 uppmättes till hela 48 220 000 kronor, med ett årligt resultat på 8 104 000. En utdelning till aktieägare på 6 795 000 gjordes under året – inte dåligt för Ingrosso!

2. Emilio- och Åsa Ingrosso

Efter storsuccén i Spanien äger krögarparet idag fyra restauranger i Sverige :

Aperitivo

OMINO By Ingrosso (Även i Palma de Mallorca)

Scarpetta By Ingrosso

La perla (Även i Palma de Mallorca)

Enligt Bolagsverket finns däremot inga företagsregistreringar på varken Emilio Ingrosso eller Åsa Ingrosso, trots deras många verksamheter, och att dyka efter de dolda företagsengagemangen är minst sagt en djungel.

Hemliga restaurangjätten bakom förmögenheten

Ingrediensen till miljonintäkterna verkar istället vara krögaren Tim Karlsson, 40, som är aktiv i 16 bolag – många av dem ägare till Ingrossos mathak.

I sin Linkedinprofil benämner restaurangmogulen sig som “företagsägare på Usine, La Perla Södermalm, Le Bistrot Usine, Scarpetta av INGROSSO, OLLI Ristorante, Omino av Ingrosso”.

Sjärnspelaren här är Usine: delägaren av restaurangen La Perla tillsammans med Ingrosso, som i sin tur ägs av restaurang- och cateringföretaget Festivus AB. Under 2023 uppvisade Festivus en saftig omsättning på närmare 52 500 000 kronor, enligt uppgifter från Alla Bolag.

Inte konstigt att Åsa och Emilios lever lyxlivet i Spanien!

3. Sebastian Ingrosso: Un Poco, Kale & Crave

DJ, krögare eller mångsysslare nog att Save the World? Swedish House Mafia-medlemmen Sebastian Ingrosso är både delägare i italienska restaurangen Un Poco och driver den hälsoinriktade krogen Kale & Crave tillsammans med tillsammans med Serhan Stojanov.

Varumärket Kale & Crave tillhör FIGFY AB, som omsatte omkring 41 800 000 förra året. Lyxitalienaren Un Poco tillhör istället företaget Restaurang Di Vino försäljningg AB, som även dem hade en maxad omsättning under föregående år: summan landade på omkring 27 300 000 kronor.

Så sent som den 26 juni i år tog ägarna av Un Poco – däribland Ingrosso – ut en bonus på 3 300 000 kronor. Utdelningar på omkring 4 000 000 har gjorts även 2022 och 2021. Med andra ord: det går bra nu!

Bianca Ingrossos hyllning till brodern

Även Bianca Ingrosso, dotter till Emilio och syster till Oliver, har diverse anknytningar till restauranglivet. Förutom att hon ofta syns marknadsföra familjens restauranger i sina instagraminlägg har Nyheter24 tidigare rapporterat om hennes, nu avslutade, relation med Phillipe Cohen – ägaren till poppisrestaurangen Ted.

"Just toooooo fkn good @olliristorante Proud of you and that you never settle for anything but perfection", skriver Ingrosso om sin storebror i ett inlägg.



