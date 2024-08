Började hänga med exet – nu har Paow fått problem i Norge

Livet rullar på för vår gode Paulina "Paow" Danielsson, 30.

Någonting som kanske inte alla har koll på är att Paow blev känd redan som 14-åring då hon startade upp sin blogg som då skulle komma att bli en av landets mest lästa.

2013 och 2014 stegade hon in i Paradise Hotel och där klev hon på det som skulle bli ett långt reality-cv då hon i dag har medverkat i en rad olika program och realityserier.

Paow och Brennhovd hittade varandra 2023. Bildkälla: kattpaow/Privat

Men i takt med att tv-jobben minskade så valde Paow att sadla om till någonting annat. Efter en Mexiko-resa tillsammans med Josefin Ottosson så introducerades Paow till OnlyFans vilket idag är hennes största inkomstkälla.

Paow har öppet pratat om det hon gör på sin OnlyFans vilket är allt från att lägga upp intima bilder till att ha sex.



– Ja det har hänt att jag och min kille filmat när vi har sex eller oralsex, berättade hon då.

Men ja, enligt Paow tycks hon inte måsta vrida och vända på kronorna i slutet av månaden.

När Nyheter24 senast skrev om Paows lön berättade hon att hon tjänade 40 228 dollar på en månad. I svensk valuta är det 433 963 kronor.

Paow har gjort succé på sin OnlyFans. Bildkälla: OnlyFans

Den månadslönen kom dock i augusti 2022, och i dag tjänar Paow betydligt mycket mer.

I en ny intervju med PH-profilen Andy Fresh berättar hon nämligen att en månadslön från OnlyFans kan landa på 55 000 dollar i dag, vilket i svenska kronor blir ungefär 579 221 kronor.

Men utöver att skapa rubriker med sin OnlyFans-karriär så är Paows tumliga kärleksliv också ofta på tapeten.

Paow och Alexander Zobel var tillsammans en kort period. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Under de senaste åren har hon doppat tårna i både Danmark och Norge då hon mellan 2021 och 2022 dejtade den danske jetset-profilen Alexander Zobel. Det hela tog dock slut då Alexander Zobel drog på danskt bröllop och slutade svara Paow.

Hon påpekade även flertalet gånger att hon hade svårt för Danmark.

"Alla tjejer är så otrevliga. Knuffas, kollar snett och häller drinkar på en. När man har bord ute kommer det en svärm av groggluder och dricker upp ens alkohol. Ingen Taxi. Eller jo men inte Uber. Utan typ som Taxi Stockholm. Dyrt. Dom blir arg för att du gjort operationer".

Paows ord om Danmark. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Paow är tillbaka med Brennhovd

Det senaste året har hon istället synts tillsammans med den norske realitystjärnan Cristian Brennhovd som både varit med i Ex on the beach Norge och norska Farmen.

Den turbulenta relationen innefattade bland annat att Paow och brennhovd kastades ut från olika hotell och en hel del bråk som ägde rum öppet på Instagram. Paret valde sedan att gå i sär.

"Jag borde ha varit en bättre pojkvän. Vi är inte sura på varandra och jag tycker ändå om henne. Men ibland får man släppa taget om folk. Älskar dig! Hoppas du får det bättre", skrev Cristian på Instagram vid tillfället.

I mitten av sommarens glada dagar kunde dock Paows följare se att hon och Brennhovd börjat umgås igen. Bland annat har de varit ute på middagar och bowlingkvällar.

Paow och Cristian på bowlingkväll. Bildkälla: paowmeaow/Instagram

Paow befinner sig i skrivande stund i Norge. Men trots att livet flyter på är det någonting annat som stör Paow på ett väldigt Paowigt sätt.

Hon hittar nämligen inte gott bubbelvatten.

"Update. Älskar Norge men svårt att hitta bubbelvatten tycker jag. Men ni har världens godaste "Fanta utan socker". Men ja, vet att det mesta går att få tag på i Norge. Men måste typ kolla i olika butikers. Sen så dricker jag typ bara sodavatten. Ska nog ta med min soda stream", skrev hon i en text.

Norge could never. Bildkälla: paowmeow

Hur Paows vistelse kommer att arta sig i Norge. Det återstår att se.