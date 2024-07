Intima bilderna avslöjar – Paows dejt med ex-pojkvännen

Paulina "Paow" Danielsson, 30 har under sina år i rampljuset setts med flera kändiskillar.

Bland annat uppmärksammades hennes relation med sju år yngre Lance Hedman Graaf, som hon dejtade till och från under ett halvår 2018.

– Det var ett stort misstag i mitt liv. Det är allt jag har att säga, har Lance i efterhand sagt om relationen till Nöjesguiden.

Kärlekståget tuffade vidare för Paow, som blev tillsammans med den norske Ex on the beach-deltagaren Cristian Brennhovd 2023.

Större delen av tiden spenderade de tillsammans i Thailand, där de också spelade in OnlyFans-material som Paow sedan marknadsförde på sin Instagram. Relationen präglades av bråk och de gick slutligen sina skilda vägar i april 2024.

Nu verkar det dock som att exen hittat tillbaka till varandra, för de har spenderat en minst sagt intim kväll med varandra.

Paow och Cristian gjorde slut

Sedan uppbrottet har både Paow och Cristian uttalat sig om relationen. Cristian tog ton på Instagram, där han skrev:

"Jag borde ha varit en bättre pojkvän. Vi är inte sura på varandra och jag tycker ändå om henne. Men ibland får man släppa taget om folk. Älskar dig! Hoppas du får det bättre".



Även Paow har sagt sitt om Cristian i Mirabell Lundgrens serie ”Ingen kommer undan”. För Mirabell berättade hon att relationen genomsyrades av bråk och att hon själv tagit ångestdämpande tabletter.

– Alltså det är inte så att jag suttit och "poppat molly" varje dag, men det har varit ångestdämpande, smärtstillande och sådana saker. Jag sa till honom “jag vill aldrig mer ta tabletter för jag mår så mycket bättre, det är ditt fel att jag har tagit tabletterna”, sa hon då i serien.

Cristian avslöjade att paret gjort slut på Instagram. Foto: Instagram/cristianbrennhovd

Bilden avslöjade – Paow och Cristian ihop

Trots att relationen då verkade ha gått i graven, har det under de senaste veckorna funnits tecken på att de återigen träffas.

Nyheter24 har tidigare uppmärksammat detta när Paow publicerade en bild från en bowlinghall där hon spelade mot en mystisk "Cristian B".

Nu ser det ut som att Paow och Cristian lämnat hemlighetsmakeriet bakom sig, för på Instagram delade båda bilder från en gemensam dejt.

Paret sågs på restaurang Spago i Stockholm, där de avnjöt en mysig middag.

Foto: Instagram/paowmeow

Foto: Instagram/Paowmeow

