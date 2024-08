Paow gör nytt, stort ingrepp i Turkiet

Paulina "Paow" Danielsson har varit en stjärna på den svenska reailyhimlen sedan hon 2013 stegade in i Paradise Hotel. Detta då castinggänget fått syn på henne tack vara den stora bloggen hon drev från att hon var 14 år.

Efter en riktig succésäsong i PH dök hon upp på nytt året senare då hon vann tillsammans med Eric Hagberg.

Paulina Paow Danielsson, Eric Hagberg och Malin Gramer. Bildkälla: Stella Pictures

Efter det blev det många svängar för Paow i en rad olika realityprogram såsom Ex on the beach, Temptation Island och Hemliga beundrare.



På senare år är det dock inte sin tv-medverkan som gett Paow rubriker utan det är hennes relationer, arbete med OnlyFans och operationer som blivit omskrivna.

Eller ja, så var det en liten sak som hände i juli 2024...

Paow åkte fast i tullen med knark

Det var i mitten av juli som Paow togs på Arlanda flygplats med en stor mängd narkotikaklassade tabletter, däribland tramadol, zolpidem och pregabalin.

Paow åkte fast i tullen. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Men enligt Paow så hade hon en god förklaring till den något speciella packningen.

– Det köpte jag med mig för att jag ska operera mig i Turkiet. Där får man ingen smärtlindring. Sen sömntabletter för att jag har sovit dåligt i hela mitt liv, berättade hon för Nyheter24.

Påföljden blev böter på omkring 20 000 kronor.

Paow opererar sig igen

Paulina har valt att vara öppen med sina ingrepp vilket i dag hunnit bli en del. Bland annat så har hon opererat näsan ett par gånger, brösten, gjort trådlyft, fox eye, brazilian buttlift samt opererat underlivet. Hon har även låtit fila ned sina egna tänder och bytt ut till fasader för att få ett så kallat "Hollywood-smile".

Bildkälla: kattpaow/Instagram

De flesta operationer har varit i samarbete med en klinik i Turkiet som hon återvänt till många gånger. Sist hon var på plats ville hon även förflytta sitt hårfäste, vilket kirurgen då inte gick med på.

Men nu har hon hittat en ny sak hon vill "fixa till".

Hon ska nämligen åka till samma klinik för att göra ett "mini brazilian buttlift". Detta berättade hon om på sina sociala medier.

När Paow åker är ännu oklart. Bildkälla: paowmeow/Instagram

När Paow åker för att göra operationen är fortfarande oklart.