Paulina "Paow" Danielsson, 30, blev känd för svenska folket när hon redan som 14-åring blev en av Sveriges största bloggare. Tillsammans med profiler som Alexandra Nilsson, Desirée Nilsson och Isabella Löwengrip så var Paow en stor del av bloggfenomenet som tog landet med storm.

Paow år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2013 klev hon in i dokuåspan Paradise Hotel för första – men absolut inte sista gången. Hon kom nämligen att vara med i såpan även 2014, 2019 och 2020. Utöver det så har hon även synts i såpor som Ex on the beach och Temptation Island.

Genom åren har Paow blivit omskriven i media – och ofta är det de stormiga kärleksrelationerna eller de många skönhetsoperationerna som har stått i centrum.

Paow och hennes kända ex-pojkvänner

Hon har bland annat varit tillsammans med träningsprofilen Lance Hedman, den danske jetset-killen Alexander Zobel och den norska realityprofilen Cristian Brennhovd. Men under åren som singel så har Paow passat på att träffa en hel del andra kända män för en rendezvous eller fler.

Paow har bland annat avslöjat att hon haft en het natt med artisten Måns Zelmerlöw, den amerikanska rapparen Lil Pump och två av medlemmarna från bandet Hov1. Men det är inte bara artister som Paow föredrar. Även en del politiker har kommit och gått i Paows liv.

Paow avslöjar allt om natten med kända politikern

När hon gästade podden Kul i kombo så pratade hon med programledarduon Sara Sundberg och Malin Lundgren om stjärntecken – och det var då hon kom in på stjärntecknet oxe. Den som är oxe är född mellan den 19 april och den 20 maj.

– Jag har ju legat med ett par politiker som är oxar, berättade Paulina "Paow" Danielsson i podden.

Då Paulina flera gånger visat sitt stöd för Sverigedemokraterna och även sammankopplats med flera företrädare för partiet så fick hon frågan om den aktuella politikern tillhörde just SD.

– Bland annat, svarade Paow och fortsatte:

– Det är det sjukaste sexet jag har haft. Jag har legat med tre politiker. Inte bara i SD utan andra också. Men inga sossar om vi säger så. Men det är det värsta bondage-sexet jag har upplevt. Det har varit obehagligt nästan, berättade hon.

Paow fick då frågan om det var politikernas dominanta sidor som blev obehagliga.

– Ja, precis. Inte SD nu utan det här är ett annat parti…När jag kom hem till honom…Så drog han ut ett sånt här…plastlakan. Okej men ah vi kör då. Man måste pröva allt, berättade Paow i intervjun.

På frågan om hon gjorde det så svarar Paow:

– Jo men vi…Jag var 22. Det var kul, berättade Paow vidare i podden.

