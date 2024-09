Artisten Andreas Johnson: Ålder och längd

Andreas Johnson föddes den 22 mars 1970 i skånska Malmöhus, vilket betyder att han är 54 år gammal.

Den folkkäre artisten har en stor låtkatalog och har släppt låtar som "Glorious" (1999), "Sing for me" (2006) och "A little bit of love" (2007).

Nyheter24 har inte kunnat hitta någon information om Andreas Johnsons längd.

Andreas Johnson och barnen. Foto: Jessica Gow/TT

Andreas Johnson och frun Lisa Knapp. Foto: Johan Nilsson/TT

Andreas Johnsons familj – har fru och barn

Andreas Johnson har varit tillsammans med hustrun Lisa Knapp sedan 2004. De har två barn ihop: Ella och Tim.



Liksom sin make har Lisa Knapp en bakgrund i underhållningsbranschen – hon var nämligen med i tv-programmet Expedition Robinson år 1999.

Även dottern Ella har gjort tv-debut: hon var en av de sökande till Idol 2024, och med sig som sällskap och stöd var ingen mindre än pappa Andreas.

Andreas Johnson, frun Lisa Knapp och dottern Ella. Foto: Pontus Lundahl/TT

Bor i lägenhet på 250 kvadratmeter

Andreas Johnson och familjen bor i en 250 kvadratmeter stor hyreslägenhet vid trendiga Mariatorget på Södermalm i Stockholm.

Boendet rymmer ett helt fotbollslag runt matbordet, och i en tidigare pigkammare har Andreas byggt en musikstudio som nyttjas av både honom och barnen.

Andreas Johnson bor med sin svärmor

"Finns det hjärterum finns det stjärterum" som man brukar säga – även om det inte råder brist på stjärterum i Andreas Johnsons boendesituation.

I hans 250 kvadratmeter stora lägenhet huserar nämligen inte bara hans egna familj, utan också hans svärmor. I den del av lägenheten som är belägen närmast ytterdörren har man byggt en tvårumslägenhet med eget litet kök.

Andreas Johnson: "Om man spatserar runt halvnäck..."

Det hela tycks fungera väldigt bra, enligt artisten själv.



Genom att bo ihop får barnen en närmare relation till sin mormor, och det är dessutom en till som är med och betalar på hyran. Men det finns en nackdel:

– Det skulle möjligen vara om man spatserar omkring lite halvnäck i sin egen lägenhet och så kommer hon plötsligt in utan att knacka först, har han tidigare sagt till Sköna hem.



Andreas Johnsons lyxiga landställe på Djurö

När familjen vill fly storstadspulsen åker de till det lyxiga landstället på Djurö. Det köpte Andreas och hustrun när de bara varit ett par i ett halvår, men "det kändes så självklart".

– Där har vi ju det där livet man själv hade som liten, med fotbollsplan på gräsmattan, studsmatta och gungor. Så jag tycker vår familj har det bästa av två världar, säger han till Sköna hem.

På sin Instagram delar Andreas Johnson med sig av många bilder från det minst sagt lyxiga landstället.

Andreas Johnsons lyxköp - värt omkring 800 000

På sin Instagram gick Andreas Johnson glatt ut och meddelade att han blivit ägare till en husbil i i juni 2022, efter att ha blivit "hooked" redan två somrar tidigare.

"Nu är hon vår!!! Välkommen till familjen Knapp-Johnson", skriver han i inlägget.

Gustaf Gripenlöf, bilreporter på Nyheter24, estimerar värdet på Johnsons husbil till ungefär 800 000 kronor. En likadan husbil av samma årsmodell ligger nämligen ute till försäljning till det priset just nu.

– Dock med högre miltal och importerad, så Andreas husbil kan vara värd lite mer.

Nypriset på en husbil likt Andreas Johnsons går loss på omkring 1,5 miljoner kronor.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Andreas Johnson lön - så mycket tjänar han

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade Andreas Johnson en fastställd förvärvsinkomst på 1 522 400 kronor under 2023.

Det gav honom en lyxig månadslön på 126 866 kronor. Inte illa alls!

Andreas Johnson är verksam i två bolag: aktiebolaget "Andreas Jonsson LIVE AB" och den enskilda firman "Mr Jonsson".