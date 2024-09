Anis don Demina har sannerligen gjort en kometkarriär. Från att ha börjat som rappare i tonåren, då under artistnamnet "Sajjk", har Jordbrosonen på senare år gjort låtsamarbeten med ansedda artister så som Mapei och Eric Saade.

Han har dessutom stått på Melodifestivalen, både tillsammans med Samir & Viktor under bidraget "Shuffla" från år 2018 och med Zeana med låten "Mina bränder" år 2019, men också för egen maskin under 2020. Då ställde don Demina upp som soloartist med bidraget "Vem e som oss", vilken via andra chansen tog sig till final där den sedermera landade på en femte plats.

Anis don Demina spelade saxofon i Samir & Victors bidrag. Foto: Henrik Montgomery/TT

Anis don Demina med Zeana i Melodifestivalen 2019. Foto: Jessica Gow/TT

Anis don Demina i finalen av Melodifestivalen 2020. Foto: Christine Olsson/TT

Anis don Deminas Youtube-kanal växte lavinartat

Däremellan jobbade artisten som dj på klubbar i London och Dubai, där han också bodde under en tid. I samband med detta startade han sin Youtube-kanal, vars följarskara snabbt ökade i takt med att han la ut fler videos.

– Jag var som en heroinist när jag uppdaterade, har don Demina sagt till SvD.

I dag har kanalen närmare 600 000 prenumeranter – främst bestående av män och kvinnor i åldern 18–34 år – men för många, som inte ingår i den yngre målgruppen, är Youtube-profilen snarare känd som Pär Lernströms tidigare sidekick i Idol eller radiopratare i NRJ.

Anis don Demina och Pär Lernström i "Idol" på TV4. Foto: Christine Olsson/TT

Efter bara sex månader på det senare jobbet prisades don Demina som "Årets stjärnskott" på Guldörat under hösten 2023.

– Framförallt har det varit väldigt kul. Mina kollegor är så duktiga och tillsammans gör vi något som jag märker att folk uppskattar, sa han till TT då.

Anis don Demina. Foto: Samuel Steén/TT

Anis don Demina har visat upp en exklusiv livsstil

Att karriären går som tåget har även märkts på Anis don Deminas livsstil och inköp, som inte sällan visas upp på just Youtube i videos med titlar så som "Shoppar för 150 000 kronor i Dubai", "Testar världens dyraste kött" och "Jag köpte min drömbil *G-Wagon*".

Det tycks med andra ord vara ekonomiskt gynnsamt att vara en av Sveriges Youtube-, tv- och radioprofiler, med turnéer och stand up-gig som avlöser varandra.

Men exakt hur lönsamt är det? Nyheter24 har kikat närmare på Anis don Deminas bolag och inkomst.

Hur mycket pengar tjänar Anis don Demina? Foto: Henrik Montgomery/TT

Anis don Deminas bolag omsätter miljoner

Det visar sig att Anis don Demina endast har ett bolagsengagemang och det är i det egna "Anis don Demina AB" där han sitter som styrelseledamot. Bolaget, som ska ägna sig åt allt från verksamhet inom media till musikskapande och framförande, grundades 2019.

Och det går bra för "Anis don Demina AB". I december 2023 redovisade de en omsättning på 13,6 miljoner kronor och en vinst på 5,3 miljoner kronor. Detta kan jämföras med året dessförinnan då motsvarande siffror låg på 12,1 respektive 5,8 miljoner kronor.

Under uppstartsåret 2019, vars bokslut avser tio månader, omsatte man strax över fyra miljoner kronor och drog in en vinst på 1,8 miljoner kronor.

Anis don Demina är aktiv inom ett bolag. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Anis don Deminas lön – så mycket tjänar han

Hur står det då till på lönefronten? Jo, enligt handlingar från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade Anis don Demina en fastställd förvärvsinkomst på hela 2 056 400 kronor under 2023, vilket är de senaste siffrorna som finns att tillgå. Fördelat över årets tolv månader gav det don Demina en månatlig snittlön på över 171 000 kronor.

Samma år hade multistjärnan också ett överskott av kapital på 120 189 kronor.

