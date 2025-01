"Sagan om ringen"-stjärnans hemliga bröllop i Sverige

Hollywoodstjärnan Elijah Wood, som kanske främst är känd från rollen som Frodo Bagger i "Sagan om ringen" har gift sig med den danska musikproducenten Mette-Marie Kongsved i svenska fjällen.

Under nyårshelgen ägde en stor bröllopsfest rum i Tänndalen. Närmare bestämt på Sveriges äldsta hotell i Fjällnäs de brudparet kunde njuta av en vyer med fjälltoppar, spa och en ”exklusiv byggnad för själen”, skriver Expressen.

Så träffades paret

Elijah Wood och Mette-Marie Kongsved träffades i samband med inspelningen av ”I don’t feel at home in this world anymore” 2017.

I dag har de två barn, som föddes 2019 respektive 2022. Enligt Aftonbladet har de varit förlovade sedan 2019.

Bröllopet hölls hemligt

Det hela var ett stort hemlighetsmakeri in i det sista. Bland annat har hotellet laget upp bilder från bröllopsfesten men utan att avslöja vilka som var brudparet.

Senare har gästerna publicerat bilder på sociala medier som visar på spektakulära norrsken, skoteråkning och bastubad.

En av gästerna, ”Sagan om ringen”-kollegan Dominic Monaghan som spelade Meriadoc ”Merry” Vinbock, har publicerat bilder från det stora kalaset.

