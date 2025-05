Hasse Aro avslöjar relationen till Leif GW i dag: “Oftast…”

Succéprogrammet Efterlyst, med Hasse Aro i spetsen, har hjälpt polisen att hitta misstänkta gärningsmän i direktsändning ända sedan starten 1990. Och under våren 2025 har den 65:e säsongen sänts på TV3.

Hasse Aro: Det fallet sticker ut mest i Efterlyst

– Det är väldigt många fall som sticker ut. Till exempel det första mordet vi löste, när fästmön till en av förövarna ringde in. Vi har också haft fall där förövaren själv har ringt in och försökt lägga ut villospår. Och det har gått sådär. Vi har ju märkt att när våra reportage väcker känslor, när till exempel ett offers anhörig är med, då får vi in mycket mer tips.