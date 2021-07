1. Vad heter Newkid på riktigt?

Newkids riktiga namn är Jhu Alexander Ferrer. Han tog dock Newkid som artistnamn redan som tonåring i samband med att han, för första gången, skulle rappa på engelska i en låt som spelades in vid en lokal fritidsgård.

Foto: Erik Simander/TT

– Då på den där låten så var det en lokalt känd rappare som heter Skog. Och i introt så skrek han ”we got new kid on the track”. För jag hade inget namn när jag sjöng, så det var så jag tog det namnet, har artisten tidigare berättat under sin medverkan i Så mycket bättre.



2. Var växte Newkid upp?

Newkid är uppvuxen i Uddevalla som ligger en timme norr om Göteborg, men flyttade till Stockholm för att satsa på musikkarriären i dryga 20-årsåldern.

3. Har Newkid någon partner?

Newkid är tillsammans med Sonia Mehdizade, 33, som är grundare bakom influencerfavoriten COCO&NUTS, vilka tillverkar och säljer badkläder. Innan hon startade sitt eget företag arbetade Sonia som inköpare på både Nelly.com och Bik Bok.

Sonia går under soniamdizde på Instagram, men har valt att hålla sitt konto privat.

Newkid tillsammans med flickvännen Sonia Mehdizade. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Tidigare har Newkid varit tillsammans med influencern Fanny Lyckman, 31.



4. Hur mycket pengar tjänar Newkid?

Under 2019 hade Newkid en årslön på 351 200 kronor, vilket därmed gav honom en månadslön på drygt 29 000 kronor.

I bolaget "Free Newkid AB", som ökat i både omsättning och vinst de senaste fyra åren, finns det ännu fler slantar att tillgå. Under 2020 omsattes 1 161 000 kronor och vinsten landade på 559 000 kronor.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Tillgångarna i bolaget beräknades uppgå till 770 000 kronor samma år.



Under 2021 startade Newkid ytterligare ett aktiebolag som går under namnet "Andongis AB" som ska syssla med verksamhet inom reklam, merchandise, film och sociala medier.

5. Var härstammar namnet Jhu Alexander Ferrer ifrån?

Newkids riktiga namn har sitt ursprung i Filippinerna där hans pappa är född och uppvuxen.