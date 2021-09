Ben Mitkus om varför han gjorde slut med Diana: "Det var tredje gången"

Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, har efter tre år tillsammans gått skilda vägar. Men det hela var inte ett gemensamt beslut.

Diana och Ben har under de senaste veckorna befunnit sig på resande fot då de bland annat betat av Grekland, Italien och Amsterdam. Titt som tätt har de båda lagt upp romantiska bilder med både pussar, kramar och skratt – vilket gjorde att det kom som en chock för både följare och Diana när Ben från den ena dagen till den andra berättade att han ville avsluta relationen.

Enligt Dina kom det hela som en blixt från klar himmel, men enligt Ben så är det någonting som legat och ruvat ett tag. Han berättade även i sin senaste video att han gjort slut två gånger tidigare.

– Det här är tredje gången jag gör slut med Diana. Anledningen till varför jag gjorde slut då är för att jag har ADHD och fungerar på ett helt annat sätt. Många kan anse och tro att jag är en dålig lyssnare men det handlar om att jag kommer ifrån i mina tankar hela tiden. Många gånger när jag och Diana pratar och jag kommer ifrån i tankarna så får jag mycket skit. Det känns tillslut som att min existens stör henne. Bara jag andas blir hon ett svart moln, säger Ben i videon.



– Sedan utvecklade jag ett mindset som var väldigt positivt. Där jag alltid försöker se det fina och positiva i saker samt sluta bry mig om vad andra tycker.

Under resans gång menar Ben att det hela eskalerade då han och Diana endast umgicks med varandra.

– Jag kände mer och mer att det inte blev som tänkt. Sen en kväll så visade jag ett inlägg som beskrev hur det är att leva med någon som ha ADHD. Men då svarade hon bara att hon inte brydde sig, säger Ben.

Detta var då det som ska ha fått bägaren att rinna över.

Diana har i sin tur skrivit ut på sin Instagram att inte allt som Ben säger stämmer och att hon känner sig sviken efter att ha hört hans syn på saken.