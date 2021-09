Diana Baban i tårar "Här är sakerna som inte är sanna i Bens video"

Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, har efter tre år tillsammans gått skilda vägar. Men det hela var inte ett gemensamt beslut.

Diana och Ben har under de senaste veckorna befunnit sig på resande fot då de bland annat betat av Grekland, Italien och Amsterdam. Titt som tätt har de båda lagt upp romantiska bilder med både pussar, kramar och skratt – vilket gjorde att det kom som en chock för både följare och Diana när Ben från den ena dagen till den andra berättade att han ville avsluta relationen.

Diana skrev dagen efter ut vad som hänt på sin Instagram vilket fick Ben att vilja svara på det hela genom att spela in en video där han berättade om anledningen till varför han gjorde slut.

Ben spelade in en video där han pratade om parets break up. Bildkälla: Youtube

– Det här är tredje gången jag gör slut med Diana. Anledningen till varför jag gjorde slut då är för att jag har ADHD och fungerar på ett helt annat sätt. Många kan anse och tro att jag är en dålig lyssnare men det handlar om att jag kommer ifrån i mina tankar hela tiden. Många gånger när jag och Diana pratar och jag kommer ifrån i tankarna så får jag mycket skit. Det känns tillslut som att min existens stör henne. Bara jag andas blir hon ett svart moln, säger Ben i videon.



– Det har även varit bråk kring när hon skulle skänka bort kläder till behövande kvinnor. Detta då min mamma och syster tog några plagg då det ändå skulle skänkas bort vilket Diana blev superarg på. Sånt gillar jag inte, sa Ben.

Men enligt Diana så stämmer inte Bens version överens med verkligheten.

Hon menar att hon visst tagit hänsyn till hans ADHD och att historien med klädpåsarna inte heller stämmer helt.

Diana menade att mycket som Ben sa inte stämmer. Bildkälla: Youtube

– Jag bli så ledsen när han målar upp det som att hela vårat förhållande varit skit. Framförallt när ingenting dåligt hänt mellan oss. Jag älskar verkligen den här killen men det har blivit fel med småtjafs och skit.



– Han har också gått in och ändrat inställningar så att folk kan kommentera negativa saker om mig. Det är nämligen någonting han kan ställa in. Detta gör mig så klart extremt ledsen, säger Diana.

Vill du se Dianas video i sin helhet kan du göra det här.