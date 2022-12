Här är julens höjdpunkter i tv

Fakta: Traditioner och övrigt + "Året med kungafamiljen" (SVT, 20/12). + "Bingolottos uppesittarkväll" (TV4, 23/12) – Lotta Engberg och Stefan Odelberg väntar in julafton i maratonsändning. + Julvärden är i år Babben Larsson som tänder ljuset före Kalla Anka (SVT, 24/12). + "Jul med Björn Skifs" (SVT, 24/12) – musikaliskt mys runt brasan med den folkkära artisten. + "Strålande jul från Vingåkers kyrka" (TV4, 24/12) – Anders Bagge och Jill Johnson sjunger in julen. + "Selma Lagerlöf" (SVT, 25/12) – dokumentär med skådespelare som gestaltar författarens texter och liv. + "A grand x-mas – en julkonsert med Måns & Carola (TV4, 25/12) – Zelmerlöw och Häggkvist skapar stämning. + "Mathilda – the musical" (Netflix, 25/12) – uppmärksammad ny version av Roald Dahls klassiska barnsaga. + "The witcher: Blood origin" (Netflix, 25/12) – miniserie som berättar historien före händelserna i fantasyserien "The witcher". + "Bäst i test – julspecial" (SVT, 26/12). + "Stjärnorna på slottet" (SVT, 30/12) – Carolina Gynning, Jon Henrik Fjällgren, Pia Johansson Lars Lerin och Anja Lundqvist samtalar om sina liv. + "Benjamin Ingrosso med Kungliga filharmonikerna" (TV4, 30/12) – Tommy Körberg gästar popstjärnan på scen. + "Året var 1973" (1/1) – den sedvanliga tillbakablicken till livet i Sverige och världen för 50 år sedan, det vill säga gamle kungens död, Norrmalmstorgsdramat och oljekrisen.

+ "Emily in Paris" (Netflix, 21/12).

Netflix romantiska succédrama är tillbaka. Den andra säsongen slutade med en rejäl cliffhanger, men Emily bestämde sig för att stanna i Paris där hon fortsätter jonglera relationer och karriär.

Daniel Craig som Benoit Blanc i "Glass onion: A knives out mystery". Pressbild.

+ "Glass onion: A knives out mystery" (Netflix, 23/12).

Daniel Craig återkommer som Benoit Blanc i uppföljaren till den komiska pusseldeckaren "Knives out", som blev en succé. Edward Norton, Janelle Monäe och Kathryn Hahn finns med i rollistan.

+ "A spy among friends" (C More/BritBox, 23/12).

Stjärnspäckat spiondrama om vännerna Nicholas Elliott och Kim Philby som spionerade för var sin sida under kalla kriget. Damian Lewis och Guy Pearce gör huvudrollerna.

Claes Månsson, Lena Endre, Peter Dalle, Ulla Skoog, Johan Ulveson och Suzanne Reuter i Lorrygänget återförenas i "Äntligen". Pressbild.

+ "Äntligen" (SVT, 25/12).

Lorrygänget är tillbaka för julhelgens stora dramasatsning i SVT i fyra delar om vännerna som försöker mörka sin väns död eftersom han om fem dagar ska tilldelas Nobelpriset i ekonomi.

+ "Armand Duplantis – Born to fly" (SVT, 25/12).

Dokumentären följer stavhopparen från uppväxten i Louisiana genom high school-åren till genombrottet och OS-guldet i Tokyo i fjol. Gick på bio i höstas.

+ "Sessan – en kunglig saga" (SVT, 25/12).

Kungens storasyster prinsessan Birgitta porträtteras av dokumentärfilmaren Jens Lind som pratar om skandalrubrikerna och monarkins framtid.

Vilhelm Beck (Valter Skarsgård) får jobba med morfar Martin Beck (Peter Haber) i nya Beck-filmen "Dödsfällan". Pressbild.

+ "Dödsfällan" (C More, 25/12).

I den 47:e filmen med Peter Haber som Martin Beck är kommissariens barnbarn Vilhelm (Valter Skarsgård) ny polisaspirant och upptäcker en död pojke på en brottsplats.

+ "Nattryttarna" (TV4, 26/12).

Hyllad dramaserie där Jonas Karlsson spelar ridlärare som förgriper sig på tonårstjejer. Baserad på verkliga händelser. Sändes i C More under hösten.

+ "Tack för senast" (Viaplay, 26/12).

Romantisk komedi om Klara (Lisa Carlehed) som träffar Victor (Oscar Töringe) på åtta fester och en begravning. Tycke uppstår, men ska det hålla?

+ "LOL: Skrattar bäst som skrattar sist" (Amazon Prime Video, 28/12)

Tio av Sveriges främsta komiker tävlar om att få varandra att skratta utan att själv göra det. Med bland annat Per Andersson, Robert Gustafsson och Louise Nordahl.

+ "Vitt brus" (Netflix, 30/12).

Adam Driver och Greta Gerwig spelar huvudrollerna i Noah Baumbachs filmatisering av Don De Lillos satiriska roman från 1985. Filmen hade biopremiär så sent som den 9 december.