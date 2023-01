Gott nytt filmår – här är vårens höjdpunkter

JANUARI

6: "The pale blue eye" (Netflix).

+ Christian Bale spelar huvudrollen i ett morddrama på 1800-talet där utredaren får hjälp av Edgar Allan Poe.

13: "All the beauty and the bloodshed".

+ Laura Poitras uppmärksammade dokumentär om konstnären Nan Goldin och dennas kamp mot familjen som tjänat pengar på opioidkrisen.

Mariana Trevino och Tom Hanks i "A man called Otto". Pressbild.

13: "A man called Otto".

+ Tom Hanks i Rolf Lassgårds paradroll i den amerikanska versionen av "En man som heter Ove".

20: "Holy spider".

+ Svenskiranske Ali Abbasis thriller om en iransk seriemördare som påhejad av mobben dödar prostituerade. Stark Oscarsfavorit.

Diego Calva och Brad Pitt i "Babylon." Pressbild.

27: "Babylon".

+ Brad Pitt och Margot Robbie i långt – över tre timmar – Damien Chazelle-drama om Hollywoods barndom.

27: "The Banshees of Inisherin".

+ Skildrar två vänners stormiga relation i 1920-talets Irland. Colin Farrell väntas få en Oscar för sin huvudroll.

Pamela Anderson berättar själv i ny dokumentär. Arkivbild.

31: "Pamela, a love story" (på Netflix).

+ Omtalad dokumentär där Pamela Anderson får berätta sin version av vad som hände under det stormiga 90-talet.

FEBRUARI

3: "En dag kommer allt det här bli ditt".

+ Peter Haber och Suzanne Reuter spelar föräldrar som vill lämna över gården, men barnen tvekar att lämna sin tillvaro för att göra det. Karin Franz Körlof spelar huvudrollen.

3: "The Fabelmans".

+ Steven Spielberg-drama baserat på regissörens egen historia om hur han blev förälskad i filmen under sin uppväxt i en dysfunktionell familj omgiven av antisemitism.

10: "Sockerexperimentet".

+ Svenskt drama som skildrar den sanna historien om hur intellektuellt funktionsnedsatta blev itvingade en massa socker för ett kariesexperiment på Vipeholmsanstalten på 1940- och 50-talen.

10: "Asterix och Obelix – i mittens rike".

+ Zlatan Ibrahimovic spelar figuren Antivirus i ännu en film om de tappra gallerna som den här gången utspelas i Kina.

10: "Dogborn".

+ Rapparen Silvana Iman gör sin första stora filmroll i Isabella Carbonells drama om tvillingpar i utanförskap.

17: "Aftersun".

+ Kritikerhyllat drama om far och ung dotter med spänd relation som åker på solsemester till Turkiet. Paul Mescal ("Normala människor") har huvudrollen.

17: "Sharper" (Apple TV+).

+ Julianne Moore och Sebastian Stan i thriller som utspelas i New Yorks flotta kvarter.

22: "Cocaine bear".

+ Svart komedi av Elizabeth Banks baserad på den verkliga historien om när en björn på 1980-talet kom över en stor mängd kokain och gick bärsärk.

24: "Andra akten".

+ Strokedrabbad skådespelare (Rolf Lassgård) finner kärleken i sin fysioterapeut (Lena Olin) i romantiskt drama av Mårten Klingberg.

24: "Kungen".

+ Carl XVI Gustaf firar 50 år på tronen i september. Dokumentärfilmaren Karin af Klintberg har följt monarken för ett närgånget porträtt.

MARS

3: "Tár".

+ Cate Blanchett har hyllats av kritiker för sin huvudroll i Todd Fields film om en uppburen dirigent som utnyttjar sin ställning.

10 "The whale".

+ Brendan Fraser har gjort storstilad comeback i rollen som universitetslärare vars extrema övervikt och trassliga relation med dottern plågar honom.

17: "Shazam! Fury of the gods".

+ Svenske Hollywoodregissören David F Sandberg följer upp sin "Shazam"-film från 2019 med ännu en berättelse om DC-hjälten spelad av Zachary Levi.

24: "Infinity pool".

+ Alexander Skarsgård spelar huvudrollen i Brandon Cronenbergs skräckthriller om ett par vars drömresa förvandlas till en mardröm.

31: "Dungeons and dragons: Honor among thieves".

+ Chris Pine och Michelle Rodriguez i äventyrsfilm baserad på det klassiska rollspelet.

APRIL

7: "The pope's exorcist".

+ Russell Crowe i skräckthriller baserad på den verkliga historien om en katolsk präst som utförde andeutdrivningar.

MAJ:

5: "Guardians of the galaxy: volume 3".

+ Marvelhjältarna är tillbaka fem år efter senaste filmen. Regissören James Gunn ser det här som sista filmen i en trilogi för Chris Pratt, Zoë Saldana och de andra väktarna.

17: "Fast X".

+ Den tionde filmen i "Fast and furious"-serien präglades av bråk och regissörsbyten under inspelningen i bland annat Rom. Vin Diesel och Michelle Rodriguez är tillbaka i huvudrollerna.

26: "Den lilla sjöjungfrun".

+ Ny version av Disneyklassikern, men den här gången inte animerad utan som spelfilm med Halle Berry som jungfrun och svenskan Kajsa Mohammar i en biroll.

JUNI

2: "Spider-man: Across the spider-verse".

+ Animerad uppföljare till "Spider-man: Into the spider-verse" som kom för fyra år sedan.

9: "Asteroid City".

+ Det mesta är okänt om Wes Andersons nya drama, förutom att det utspelar sig 1955 och har stjärnor som Tom Hanks, Margot Robbie och Scarlett Johansson i rollistan.

UNDER VÅREN

"One more time" (Netflix).

+ Hedda Stiernstedt spelar en kvinna som efter en olycka på sin 40-årsdag vaknar upp som 18-åring.

"Luther: The fallen sun" (Netflix, mars).

+ Den populära tv-serien fortsätter i filmform med Idris Elba i huvudrollen.

"Killers of the Flower Moon" (Apple TV+, maj).

+ Martin Scorsese regisserar Leonardo DiCaprio och Robert De Niro i kriminaldrama om ökänt morddrama i 1920-talets USA.

"Argylle" (AppleTV+).

+ Popstjärnan Dua Lipa gör sin första filmroll mot Henry Cavill i spiondrama.