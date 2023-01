Tv-våren 2023 – här är godbitarna

SERIER

JANUARI

"The lying life of adults" (4/1, Netflix).

+ Filmatisering av Elena Ferrante-romanen "De vuxnas lögnaktiga liv".

"Copenhagen cowboy" (5/1, Netflix).

+ Regissören Nicolas Winding Refn återvänder till de mörka delarna av Köpenhamn.

"Welcome to Chippendales (11/1, Disney+).

+ Dramaserie om den mörka sidan av manligt strippande, med Kumail Nanjiani och Murray Bartlett ("The White Lotus").

"Händelser vid vatten" (13/1 SVT Play, 15/1 SVT).

+ Stjärnspäckad Kerstin Ekman-deckare med Rolf Lassgård, Pernilla, Alba och Asta Kamma August.

"The last of us (16/1, HBO Max).

+ Storsatsning i nio avsnitt baserad på det populära Playstation-spelet.

"Litvinenko" (17/1, Viaplay).

+ David Tennant spelar den ryske KGB-översten som förgiftades i Storbritannien.

"That 90's show" (19/1, Netflix).

+ Följer upp populära TV4-serien "That 70's show" två årtionden senare. Flera av skådespelarna återkommer.

"Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre" (19/1, Netflix).

+ Japanska mangaserier i animeversioner i ny storsatsning från Netflix.

Björn Gustafsson och Erik Haag driver med vår samtid i "Padeldrömmar" i TV4. Pressbild.

"Padeldrömmar" (20/1, TV4).

+ Komediserie som häcklar vår samtid, med Björn Gustafsson och Erik Haag.

"Shrinking" (27/1, Apple TV+).

+ Jason Segel ("How I met your mother") och Harrison Ford i komediserie om en terapeut som säger vad han egentligen tycker och tänker till sina patienter.

"Lockwood & co" (27/1, Netflix).

+ Tonåringar med superkrafter kämpar mot spöken i London.

FEBRUARI

”Fejk” (3/2, SVT).

+ Dramaserie om tre kompisar som kommer tillbaka till sin hemstad, med bland annat Renaida Braun och Frida Argento.

"Leif och Billy" (4/2, SVT).

+ Sjunde säsongen med bröderna i Sörbäcken.

"Kapningen (6/2, C More).

+ Fortsättning på "Sthlm rekviem” med Liv Mjönes och Jonas Karlsson. Ett plan kapas på väg till San Francisco.

"Limbo" (12/2, Viaplay).

+ Dramaserie baserad på verkliga händelser i Rakel Wärmländers liv. Hon spelar huvudrollen mot Sofia Helin och Oscar Töringe.

"Fleishman is in trouble” (22/2, Disney+).

+ Skilsmässodrama med Jesse Eisenberg och Claire Danes

MARS

"The Mandalorian" (1/3, Disney+).

+ Tredje säsongen för serien i "Star wars"-universumet.

"Daisy Jones & the six" (3/3, Prime Video).

+ Drama om rockband som hade sin storhetstid på 1970-talet. Riley Keough och Sam Claflin i huvudrollerna.

UNDER VÅREN

"Detektiven från Beledweyne" (SVT).

+ En trångsynt jurist (Malin Levanon) och en flykting från Somalia (Nasir Dhagole) utreder ett försvinnande nära ett flyktingförvar.

”Förhöret” (Viaplay).

+ Tredje och avslutande säsongen med Evin Ahmad och Sverrir Gudnason.

”1923” (SkyShowtime).

+ Nästa del i Yellowstonestoryn med Helen Mirren och Harrison Ford i huvudrollerna.

"Leva life" (Viaplay).

+ Dramaserie med Hanna Ardéhn som en 24-åring vars liv omkullkastas av ett cancerbesked.

”White House plumbers” (HBO Max)

+ Woody Harrelson och Justin Theroux i Watergate-drama.

"The swarm" (Viaplay).

+ Alexander Karim i internationell thrillerserie om miljöförstöring.

"Delete me" (Viaplay).

+ Andra säsongen av den norska dramaserien med Happy Jankell.

"Succession" (HBO Max).

+ I den fjärde säsongen av den hyllade serien tar Alexander Skarsgård mer plats med sin rollfigur ot-mogulen Lukas Matsson.

ÖVRIGA NYHETER

"Bingolotto" (7/1, Sjuan).

+ Spelprogrammet flyttar från TV4.

Förväntansfulla seniorsinglar på jakt efter kärlek i "Hotell Romantik". Pressbild.

"Hotell Romantik" (8/1, SVT).

+ Dejtingprogram för pensionärer i Schweiz med Erik Ekstrand och Keyyo som programledare.

"Marko och Irma" (12/1, TV4).

+ Markoolio hjälper sin mamma bygga nytt hus i realityserie.

"Cyklopernas land" (13/1, SVT1).

+ SVT:s panelprogram om populärkultur med Christopher Garplind avancerar från torsdagar i tvåan till fredagar i ettan.

"Break point" (13/1, Netflix).

+ Tennisvärlden hoppas att den här realityserien som följer toppspelare ska göra för deras sport vad "Drive to survive" gjorde för formel 1.

"Fboy Island Sverige" (19/1, Discovery+/HBO Max/Kanal 5).

+ Ny dejtingreality där de tjejerna väljer mellan "fuckboys" eller snälla killar. Klara Elvgren är programledare.

"Good luck guys" (20/1, Prime Video).

+ Influerare ska klara sig i Thailand. Kodjo Akolor är programledare för realityserien.

"Efter fem" (22/1, TV4).

+ Tilde de Paula och gänget börjar nu även sända på söndagar.

"Jeopardy" (30/1, Discovery+/Kanal 5)

+ Den klassiska frågesporten är tillbaka. Mikael Tornving ger svaren.

”Kungen med två ansikten” (1/2, Discovery+/Kanal 5).

+ Dokumentär om kungen i fem delar med Aftonbladets tidigare kulturchef Åsa Linderborg.

"Min mamma, din pappa" (8/3, TV4).

+ Dejtingprogram för skilda föräldrar.

"Underdogs" (17/3 SVT Play, 18/3 SVT).

+ Kändisar som Anders Bagge, Nicole Falciani och Dogge lär sig leva med hundar. Anis Don Demina är programledare.

"Bachelor in paradise" (27/3, TV4).

+ TV4 samlar populära deltagare från tidigare säsonger och ger dem en ny chans till romans.

"Sov gott med David Batra" (20/4, SVT).

+ Efter att ha utstått hårt väder och testat livet som indier är komikern tillbaka med ett program om varför svenskar sover så dåligt.

”Bröderna Noréns underbara resa” (8/5, TV4).

+ Musikalisk roadtrip med Gustaf och Viktor Norén.

UNDER VÅREN

”Drag race Sverige” (SVT)

+ Robert Fux leder den svenska versionen av det ikoniska programmet.

"Vild kärlek" (Viaplay).

+ Dejtingprogram som hoppas på flottarkärlek längs Klarälven.

GAMLA FAVORITER SOM ÅTERKOMMER

"Farmen" (8/1, TV4).

+ Anna Brolin leder ny omgång av realitysåpan.

"Sveriges mästerkock" (11/1, TV4).

+ Med nya jurymedlemmen Tommy Myllymäki.

"Carina Bergfeldt" (13/1, SVT).

+ Fjärde säsongen för pratshowen.

"Talang" (13/1, TV4).

+ Med nya juryn David Batra, Johanna Nordström, Helena Bergström och Victor Norén.

"Love Island Sverige" (23/1, TV4 Play/Sjuan).

+ Det mer interaktiva dejtingprogrammet är tillbaka med nya programledaren Julia Franzén.

"Antikrundan" (26/1, SVT).

+ Med besök i Borås, Strömstad, Båstad, Virserum, Eskilstuna och Skellefteå.

"Svenska nyheter" (27/1, SVT).

+ Med ännu okänd ny programledare efter Kristoffer Ahonen Appelquist.

"Superstars" (30/1, Discovery+/Kanal 5)

+ I år med bland annat Frida Hansdotter, Jenny Rissveds, Lars Frölander och Kennet Andersson.

"Alla mot alla" (30/1, Discovery+/Kanal 5:)

+ Filip och Fredrik laddar om efter finalen i Globen senast.

"Biggest loser" (30/1, TV4).

+ Malin Stenbäck är ny programledare.

"Wahlgrens värld" (2/2, Discovery+/Kanal 5).

+ Pernilla Wahlgren är tillbaka med sin familj.

"Melodifestivalen" (4/2, SVT).

+ Farah Abadi och Jesper Rönndahl leder årets turné som avslutas med final 11 mars

"Jills veranda" (8/3, SVT).

+ Countrydrottningen är tillbaka med nya artistmöten i Nashville.

"Let's dance" (18/3, TV4).

+ Charlotte Kalla finns bland kändisarna som dansar i vår.

80-årige Harrison Ford, som aldrig gjort tv förut, är aktuell med två olika serier i vår, "1923" på SkyShowtime och "Shrinking" på Apple TV+. Arkivbild.

UNDER VÅREN

"Masked singer Sverige" (TV4).

+ Nya maskerade kändisar i Sveriges populäraste program.

”Bianca” (Discovery+).

+ Nya gäster hos Ingrosso.

"Mästarnas mästare" (SVT).

+ I år bland annat med Nils van der Poel, Anders Holmertz och Jonna Adlerteg.

"Bäst i test" (SVT).

+ Nikki Amini, Marko "Markoolio" Lehtosalo, Henrik Nyblom och Linnea Wikblad är vårens fasta panel hos Babben Larsson och David Sundin.